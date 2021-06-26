Kimlik kartı yerine sürücü belgesiyle gelen aday sınava alınmadı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) Kırıkkale'deki okullarda da başladı.



Sınavda yine bilindik görüntüler yaşandı. Bazı adaylar kimlik belgesi yerine sürücü belgesiyle sınava gelince içeriye alınmadı.



Yurt genelinde olduğu gibi Kırıkkale'de de YKS sınavı başladı. Kırıkkale Üniversitesi'nde sınava girmek isteyen bir aday Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yerine yanında sürücü belgesiyle sınava girmek isteyince görevliler tarafından aday sınava almadı. Aday, görevlinin telefonuyla yakınlarına ulaşmak istedi ancak ulaşamayınca aday sınava alınmadı ve geri göndü.





Sınava giriş binalarındaki kontrol noktalarında adaylar önce el dezenfaktanlarla ellerini dezenfekte ederek sırayla içeriye alındı. Adaylar kontrol noktalarında titizlikle arandı ve belgeleri kontrol edildi. Yanlarında getirmiş oldukları suların poşetleri dahi söküldü.

Bina girişinde bulunan görevliler sık sık sınava başlama süresinin azaldığını ve kapıların kapanacağı uyarısında bulundu. Görevliler ayrıca sınava giren adayların rahatsız olmamaları için bahçede bulunan velileri de binadan uzaklaşmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Adayların aileleri sınav süresince kendileri için müsaade edilen yerlerde çocuklarını bekledi.

Bazı aileler çimenler üzerine uzanıp yatarken, bazı aileler dua edip Kur'an-ı Kerim okudu, bazıları ise kahvaltı yaparak çayla simit yedi.