Latince kökenli kült kelimesi dilimizde yerleşmiş, sinema ve edebiyat alanlarında bir terim olarak yer bulmuştur. Bu sebeple sık sık kullanılan bu kelime, kült ne demek, kült film nedir gibi sorularla inceleniyor. İşte dini bir terimken sanatsal bir terim haline gelen ve pek çok anlama sahip olan kült kelimesinin anlamı, kült film, kült kitap ve benzeri ifadelerin manası.

KÜLT NE DEMEK?

Latince kökenli olan kült sözcüğü, cult- "toprağı işlemek, ekip biçmek" anlamına gelir. Latince'den Fransızca'ya geçen ve culte "ibadet usulü, dini tören" anlamı kazanan bu kelime İngilizce'de cult "mezhep, tarikat" şeklini almıştır. Dilimize de İngilizce'den kült şeklinde geçen bu kelime, genelin zevk ve beğenisinden sapmış, özel bir beğeni alanı yaratmış durum, yapım ve haller için kullanılmaktadır.

KÜLT NE ANLAMA GELİR?

Kült kelimesi ibadet, tapınma gibi anlamlara sahip bir kelimeyken zaman içinde farklı anlamlar da kazanmıştır. Sinema ve edebiyat alanlarında kullanılan bu sözcük, bu alanlarda olağanüstü ilgiyle karşılanan yapımlar için kullanılır hale gelmiştir.

KÜLT BİR ESER NE DEMEK?

Kült kelimesi günümüzde iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Sanat eserleri için kullanılan anlamı, belirli bir dönemde aşırı ilgi gören yapım şeklindedir. Kült bir eser ifadesi de bu tip yapımlar için kullanılır. Genelde ortaya çıktığı yıllarda çoğunluk tarafından beğenilmeyen, ancak zaman içinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan yapımlar kült olarak adlandırılır.

KÜLT FİLM NE DEMEK?

Kült film, yıllar içinde farklı kesimlerden pek çok insanın beğenisini kazanan yapımlar için kullanılan bu ifadedir. Bir filmin kült olabilmesi için vizyona girdiği tarihte değil, ilerleyen yıllarda hayran kitlesi kazanması gerekir.

BİR FİLMİ KÜLT YAPAN NEDİR?

Vizyona girdiği dönemde eleştirmenler tarafından olumlu yorum almayan, genelin fazla beğenmediği ya da gişede fazla başarılı olamamış bazı filmler, belli kesimlerden hayran kitlesi kazanabilir. Bu durumda bu filmler kült film olarak adlandırılır.