Kürenin hacmi nasıl bulunur, formülü nedir? Kürenin hacmi nasıl hesaplanır?

Küre, yüzeyindeki her bir noktanın kendi merkezine eşit uzaklıkta olduğu üç boyutlu, mükemmel yuvarlaklıkta geometrik bir cisim olarak tanımlanır. Toplar veya yerküre gibi yaygın olarak kullanılan birçok nesne küre olarak tabir edilir. Bir kürenin hacmini hesaplamak için kürenin yarıçapını bulup bunu V = ⁴⁄₃πr³ şeklindeki basit formülde yerine koyarak bulabilirsiniz.

KÜRENİN HACMİ NASIL BULUNUR?

Öğrenciler küre problemlerinde en çok hacim soruları ile karşılaşmaktadırlar. Küre hacim hesaplama için şu adımları uygulayabilirsiniz;

V = ⁴⁄₃πr³. Bu denklemde, "V" kürenin hacmi ve "r" kürenin yarıçapı anlamına gelir. Yarıçap verilirse denklemde yerine ekleyebilirsiniz. Eğer sana çap verilirse yarıçapı elde etmek için çapı ikiye bölmeniz gerekir. Yarıçap değerini bildikten sonra kürenin yüzey alanı verilirse o zaman yüzey alanını 4π'ye bölüp bu işlemin kare kökünü alarak yarıçapı bulabilirsiniz. Bu durumda, r = karekök(yüzey alanı/4π)'dir.

Yarıçapın küpünü alın. Yarıçapı orijinal denklemde yerine koyarak ( yarıçap 2 olarak alırsak), V = ⁴⁄₃πr³ yani V = ⁴⁄₃π x 8 olur.

Denklemde r3 veya 2'i yerine yazdığımıza göre bu sonucu 4/3 ile çarparak V = ⁴⁄₃πr³ denkleminde yerine yazabiliriz. 4/3 x 8 = 32/3. Artık denklem V = 32/3π hâline gelecektir. π`nin değeri (yaklaşık 3,14159) x 32/3= 33.49 cm3'tür.