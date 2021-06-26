Na hangi element? Na simgesi hangi elementin sembolüdür?

Metaller, ametaller, soy gazlar elementlerin periyodik tabloda sınıflandırılması için kullanılan terimlerden bazıları. Periyodik tabloda ametaller arasında yer alan elementlerin en popülerlerinden biri de Na elementi. Na elementinin özelliklerini ve periyodik tablo sınıflandırmasıyla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

NA SİMGESİ HANGİ ELEMENTİN SEMBOLÜDÜR?

Bu haberimizde "Periyodik tabloda bulunan Na hangi element?" sorusunun cevabını vereceğiz. Latince "natrium" kelimesinin baş harflerinden gelen Na simgesi Sodyum elementini temsil eder. Cetvelde alkali ametaller grubunda bulunan Sodyum elementinin atom numarası 11'dir. Sodyum elementi günlük yaşamda çok geniş bir kullanım alanına sahiptir ve özellikleri sebebiyle periyodik tablonun en çok bilinen elementleri arasındadır.

SODYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ

Doğada katı hade bulunan Sodyum elementi yumuşak ve kaygan bir dokuya sahiptir. En popüler Alkali metallerden biri olan sodyum gümüşümsü beyaz renktedir.

Oldukça yumuşak ve hafif bir metal olan sodyum suda yüzer.

Havada çok hızlı bir şekilde oksitlendiği bilinen sodyum elementinin havayla temas etmeyeceği bir ortamda saklanması gerekir. Ayrıca yanma özelliği de olan sodyumunun sarı alevle yandığı bilinir.

Sodyum elementi yüksek oranda reaktif bir elementtir.

Sodyum elementi doğada pek çok bileşikleri bulunan elementlerdendir. En yaygın bileşiklerinden biri de Sodyum klorürdür. (NaCl) Sodyum klorür halk arasında mutfak tuzu olarak bilinir.

Sodyum elementi ametallerin birçoğuyla birleşebilir.

Yerkabuğunda en çok bulunan dördüncü element olan sodyum uzun yıllar bileşikler halinde kullanılmıştır.

İngiliz kimyager Sir Humphry Davy'nin 1807 yılında sodyum bileşiklerinden biri olan kostik sodayı ayrıştırmasıyla bulunan sodyum elementi Ortaçağ'da Avrupa'da ağrı kesici olarak da kullanılmıştır.

Kimyasal çalışmalarda geniş bir kullanım alanına sahip olan sodyum elementi günlük yaşamda sabunlarda, içten yanmalı motorlarda, içi boşluklu valflerde, buharlı aydınlatmalarda, nükleer reaktörlerde kullanılır.

Mutfak tuzuyla birlikte vücudumuza aldığımız sodyum elementine hücre sıvılarında da rastlarız.

Sodyum elementinin mineral yağı ya da gazyağı gibi maddelerin içinde güvenle saklanması çok önemlidir çünkü toz hale getirilmiş sodyum suyla karışınca patlayabilir ve çok zehirlidir.

Sodyum sülfat (Na2SO4), Na2O protoksit, ve Na2O2 peroksit, Sodyum nitrat (NaNO3), Sodyum nitrit (NaNO2)sodyumun en popüler bileşikleri arasındadır.

Metallerin yüzeyini düzgünleştirebilen Sodyum elementi kimya sanayiinin yanı sıra cam yapımında, metal yapımında, kağıt yapımında petrol, sabun, tekstil sanayinde de sıkça kullanılan elementlerdendir.

Sodyum elementi Impuls iletimindeki en etkili elementlerden biridir.

Sodyum elementi bileşiklerinin kullanım alanı sağlığı da kapsar. Öyle ki, metabolizma hareketlerinde, kalple ilgili işlemlerde, kan ve vücut sıvılarının naklinde sodyum bileşikleri kullanılır.

Atom numarası 11 olan sodyum elementinin yörüngelere göre dizilişi 2-8-1 şeklinde gerçekleşir.

Periyodik tabloda kararsız halde bulunan elementler kararlı hale geçebilmek için son yörüngelerinde bulunan elektronları verirler. Sodyum elementi de bu haliyle kararsız yapıdadır ve kararlı hale geçebilmek için 1 elektron verir.

NA PERİYODİK TABLODA NEREDE?

En popüler alkali metallerden biri olan sodyum elementi periyodik tablonun 1. Grubunda (sütun), 3. periyodunda (satır) ve s blokta bulunur.