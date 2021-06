Öğrenciler sınavda, aileler dışarıda ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için öğrenciler sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara akın ettiler. Evrak kontrolleri yapılan öğrenciler teker teker okula alındı. Sınavda, yaklaşık 2 buçuk milyondan fazla üniversite adayının ter dökeceği sınavın Cumartesi günkü ilk sözel ağırlıklı sınav saat 10.15'da başladı. Öğrencilerin kaderlerini etkileyecek önemli sınav 12.30 sona erdi.

Öğrenciler kendileri için önemli olan bu sınava girerek sınıflarda 2 saat 15 dakika ter dökerlerden ailelerde okul dışında çocukları için dua edip en büyük heyecanı yaşadılar. Bu önemli sınav nedeniyle sınavın yapılacağı okulların çevresinde yoğun trafik yaşandı. Yaşanan bu yoğun trafikten dolayı sınava yetişemeyenler ve giremeyenler de oldu. Öğrenciler geleceklerini etkileyecek sınavda okul içinde ter dökerlerken ailelerde okul dışında aynı heyecanı yaşadılar.



Bahçelievler Şirinevler semtinde oturan Salih Can Çetin, Bahçelievler Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girmek için bir saat önce annesi Durdane Çetin ile birlikte yola çıkmasına rağmen yoğun trafik nedeniyle sınava giremedi. Mesafe yakın diyerek sınava gireceği okula bir saat önceden gitmeye çalışan Salih Can Çetin minübüsle giderken yolun kilitlenmesi nedeniyle yürüyerek sınava yetişmeye çalıştı fakat 8 dakika ile geleceğini belirleyen sınava yetişemedi.



YOĞUN TRAFİKTEN 8 DAKİKA İLE SINAVA GİREMEDİ



Trafiğin kurbanı olduğunu söyleyen Salih Can Çetin, "Sınava gireceğim okulu birkaç gün önceden inceledim. Evime yakın olmasından dolayı bir saat içerisinde ulaşırım diye düşündüm fakat sınav günü insanların arabalarıyla akın etmesinden dolayı yollar kilitlendi. Dolmuşa bindik fakat yol ilerlemediği için inip koşmaya başladım. Annemin ayağında platin olduğu için hızlı yürüyemedi. Saat 10.08'de sınava gireceğim okulun kapısına ulaştığımızda kapıyı açmadılar ve sınava giremedim. Benim için önemli olan sınavın ilk aşamasına giremedim. Pazar günü sayısal ağırlıklı olan ikinci aşama sınavına bu defa üç saat önceden gideceğim" dedi.