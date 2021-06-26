Son dakika | YKS'ye girmeden önce bunlara dikkat: İşte kurallar

Son dakika haberi... Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar sınava en fazla bir yakını ile gelebilecek. Bahçeye adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.
Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak, maske dağıtılacak. Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak. HES koduna bakılacak, Kovid- 19 olan adaylar, ayrı salonda sınava alınacak.
Adaylar sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlileri maskelerini çıkaramayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce adayların sınav binasında hazır olması isteniyor.
Sınava Giriş Belgesi ve Fotoğraflı Geçerli Kimlik Belgesi olmadan sınava girilemeyecek. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda. Kimliğini kaybeden veya bilgileri eksik olanlar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.
SORU HIRSIZLIĞINA ĞEÇİT YOK
Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde Ankara'ya dönüşünün güvenliği, polis ve jandarma kontrolünde sağlanacak.
ERDOĞAN BAŞARI DİLEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter paylaşımında, YKS için şu ifadeleri kullandı: "Sevgili genç kardeşlerim, YKS 2021'in, hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum. Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin."