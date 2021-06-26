Son dakika | YKS'ye girmeden önce bunlara dikkat: İşte kurallar

Son dakika haberi... Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar sınava en fazla bir yakını ile gelebilecek. Bahçeye adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.