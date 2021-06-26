Üniversite sınavına belli bir hedef ve idealle giren öğrenciler, şimdiden okul araştırmalarına başladı. Tercih sürecinde seçeceği okulun taban puanlarını inceleyen pek çok öğrenci, Uluslararası ilişkiler taban puanı kaç, Uluslararası ilişkiler için kaç net gerekir diye araştırıyor. İşte Uluslararası ilişkiler kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir sorusunun yanıtı.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TABAN PUANI KAÇ?
Geçtiğimiz yıl üniversitelere yerleşen son kişilerin puanına bakıldığında, puan aralığının 320-420 arasında değişiklik gösterdiği görülüyor. Bu bağlamda, 2021 Uluslararası ilişkiler bölümünde adayların iyi bir okula yerleşebilmesi için Eşit Ağırlık puan türünde ortalama 380 puan alması gerekiyor.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER AYT KAÇ NET?
Uluslararası ilişkiler alanında gereken puanı almak isteyen bir öğrencinin Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında ortalama 50-55 net yapması gerekiyor.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
Uluslararası ilişkiler okumak isteyen adayların, iyi bir okula kayıt olabilmek için AYT'de ortalama 51 net, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)'de ise 75 net yapması gerekiyor.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER SAYISAL MI EŞİT AĞIRLIK MI?
Uluslararası ilişkiler bölümü ÖSYM tarafından açıklanan kılavuza göre EA (Eşit Ağırlık) puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır. Bu bölümü okumak isteyenler EA'dan gerekli puanı sağlamalıdır.