Üniversite tercihleri ne zaman 2021? ÖSYM ile üniversite Tercihleri hangi tarihte yapılacak?

"Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları, dün YKS 2021 sınavına giren adaylarca merak ediliyor. YKS 2021'in ilk oturumu olan TYT'de 120 soruya 135 dakika içerisinde cevap veren adaylar, YKS 2021 sonuçları öncesinde "Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2021 Üniversite tercihleri tarihi ve diğer tüm merak edilen detaylar şöyle;