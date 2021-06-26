Üniversite tercihleri ne zaman 2021? ÖSYM ile üniversite Tercihleri hangi tarihte yapılacak?

"Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları, dün YKS 2021 sınavına giren adaylarca merak ediliyor. YKS 2021'in ilk oturumu olan TYT'de 120 soruya 135 dakika içerisinde cevap veren adaylar, YKS 2021 sonuçları öncesinde "Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
2021 Üniversite tercihleri tarihi ve diğer tüm merak edilen detaylar şöyle;
YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.