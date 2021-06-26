Yalın Kat nedir, ne demek? YKS TYT sınavında sorulan Yalınkat sorusu sosyal medyada gündem oldu

Bugün düzenlenen YKS sınavının TYT oturumunda yalın kat ile ilgili soru gündem oldu. Yalınkat insan, yalınkatlık laf ve benzeri ifadelerde yer alan bu kelime, sınavın ardından incelenenler arasına girdi. YKS TYT sınavında sorulan yalın kat sorusu sosyal medyada gündem olurken pek çok kişi yalın kat nedir, yalınkat insan ne demek gibi soruların yanıtını arıyor. İşte Türkçe ifadelerle kurulan ve romanlarda sıkça yer verilen bu ifadenin anlamı.

YALINKAT NE DEMEK?

Yalınkat kelimesinin anlamı TDK tarafından "bir tek katı olan, tek kat" şeklinde verilmiştir. Kelimenin diğer anlamı ise "sağlam olmayan, dayanıksız ve ince" şeklinde verilmiştir. Ayrıca kelimenin özellikle edebiyatta kullanılan "derinliği olmayan, basit ve yüzeysel" şeklinde bir mecaz anlamı da söz konusudur.