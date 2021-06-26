YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu yapılıyor. Adaylar, TYT oturumunun ardından AYT ve YDT oturumlarına da katılım gösterecek. Bu noktada, YKS sonuçları için de heyecanlı bekleyiş başladı. Zira, 2021 YKS sınav sonuçları ile adayların üniversite sınavından kaç puan aldığı netleşmiş olacak ve tercihler de buna göre yapılacak.

YKS SINAV SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den 2021 YKS sınav sonuçları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih resmen duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS sonuçları ayın kaçında açıklanacak ve nereden öğrenilir?

İşte, 2021 YKS sonuçları ile ilgili bilgiler