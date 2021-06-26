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Giriş Tarihi: 26.6.2021 21:15

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır?

Üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde yapılıyor. Adaylar, TYT oturumunun ardından AYT ve YDT'ye de katılım gösterecek. Bu noktada, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere, 2021 YKS sınav sonuçları ile beraber öğrencilerin tercih dönemi başlayacak. ÖSYM'den YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak açıklama yapıldı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır? Detaylar haberimizde.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu yapılıyor. Adaylar, TYT oturumunun ardından AYT ve YDT oturumlarına da katılım gösterecek. Bu noktada, YKS sonuçları için de heyecanlı bekleyiş başladı. Zira, 2021 YKS sınav sonuçları ile adayların üniversite sınavından kaç puan aldığı netleşmiş olacak ve tercihler de buna göre yapılacak.

YKS SINAV SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den 2021 YKS sınav sonuçları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih resmen duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS sonuçları ayın kaçında açıklanacak ve nereden öğrenilir?

İşte, 2021 YKS sonuçları ile ilgili bilgiler

YKS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.

2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.

YKS SORULARI YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ- YKS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır?
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