YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları sınavdan kaç gün sonra açıklanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu yapılıyor. Adaylar, TYT oturumunun ardından AYT ve YDT oturumlarına da katılım gösterecek. Bu noktada, YKS sonuçları için de heyecanlı bekleyiş başladı. Zira, 2021 YKS sınav sonuçları ile adayların üniversite sınavından kaç puan aldığı netleşmiş olacak ve tercihler de buna göre yapılacak.
ÖSYM'den 2021 YKS sınav sonuçları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasında, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih resmen duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS sonuçları ayın kaçında açıklanacak ve nereden öğrenilir?
İşte, 2021 YKS sonuçları ile ilgili bilgiler
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.
2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.
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YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.