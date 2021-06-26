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Giriş Tarihi: 26.6.2021 13:21 Son Güncelleme: 26.6.2021 13:22

YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS sınav sonuçları ve TYT, AYT, YDT sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS sınav sonuçları ve TYT, AYT, YDT sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu milyonlarca öğrenci ve velilerinin gündeminde yer alıyor. Milyonlarca lise mezunu öğrenci bu sabah itibariyle YKS sınavının ilk oturumu olan AYT’ye katılım sağladı. Sınavın ardından ise YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, TYT, AYT, YDT sonuçları hangi tarihte duyurulacak soruları merak konusu oldu. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur? İşte YKS 2021 sonuçları açıklanacağı tarih…

İyi bir üniversite hayali kuran öğrenciler, bugün YKS sınavının ilk oturumu olan AYT'ye katılım sağladı. Sınavdan çıkan öğrenciler ise YKS sonuçları 2021 tarihini merak ediyor. Adaylar henüz şimdiden YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ayrıca YKS ne zaman, üniversite sınavı ne zaman gibi sorular da merak ediliyor. İşte 2021 YKS sonuçları hakkında merak edilenler.

YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

YKS için ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte düzenleme yapılmadı. Sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'te uygulanacak.

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldığında sabah.com.tr'de yayınlanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirecek.

YKS BARAJI KAÇ?

YKS'de baraj olarak adlandırılan alt sınırı geçemeyen adaylar üniversitelere girmeye hak kazanamıyor. Adayların 2021 TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.

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YKS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS sınav sonuçları ve TYT, AYT, YDT sonuçları hangi tarihte duyurulacak?
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