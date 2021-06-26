YKS soruları 2021: Osmanlı döneminde yaşamış, marangozluk ve dericilik yapmış kişi kimdir? Ahi Evran mı, Yunus Emre mi?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adaylar, verdikleri cevapların doğruluğunu sosyal medyada tartışıyor. Sınava giren adayların bir kısmı "Osmanlı döneminde yaşamış, marangozluk ve dericilik yapmış kişi kimdir" sorusunun yanıtının Ahi Evran olduğunu iddia ederken bir kısmı ise Yunus Emre şıkkı üzerinde duruyor. İşte TYT cevap anahtarı ile sorunun cevabı ve şıklardaki Türk büyüklerinin hayat hikayeleri.
AHİ EVRAN HAYATI VE MESLEĞİ
Ahi Evran'ın İran'ın Hoy kasabasında 1171 yılında doğduğu rivayet edilmektedir. Azerbaycan'dan Horasan'a gelerek buradaki üstatlardan eğitim alan Ahi Evran, Bağdat'ta Fütüvvet Teşkilatı'na katılmış, kurucusu olduğu Ahilik Teşkilatı'nın kaynağı olan bu teşkilatta birçok şey öğrenmiştir. Dönemin ilim ve irfan merkezi olan Bağdat'ta çok yönlü bir fikir adamı olarak yetişmiştir. Ahi Evran Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış, Osmanlı'nın beylik dönemini görmüştür. Ahi Evran'ın mesleği dericiliktir. Bunun yanında vaizlik de yapmıştır.
YUNUS EMRE HAYATI VE MESLEĞİ
Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılma döneminde, Osmanlı Beyliği'nin oluşum sürecinde Orta Anadolu'da yaşamıştır. Türkmen kökenli olan Yunus Emre şair, derviş ve erendir. Divan'ı ve Risaletü'n Nushiyye'siyle çağının ötesinde eserler veren Yunus Emre halk, tekke ve divan şiirini derinden etkilemiş, pek çok şaire öncülük etmiştir. Ayrıca, tarlada çalıştığı ve marangozluk yaptığı rivayet edilir. Bu durumda sorunun cevabının Yunus Emre olması ihtimali daha yüksektir.
OSMANLI DÖNEMİNDE YAŞAMIŞ, MARANGOZLUK VE DERİCİLİK YAPMIŞ TÜRK BÜYÜĞÜ KİMDİR?
Ahi Evran Osmanlı döneminde yaşamamıştır ve marangozluk yaptığına dair bir bilgi yoktur. Ancak soru kökünde yer alan dericilik Ahi Evran'ın mesleğidir. Öte yandan Yunus Emre'nin marangozluk yaptığına ilişkin veriler, sınava giren adayların kafasını karıştırıyor. Sorunun doğru cevabı ÖSYM tarafından yayınlanacak olan TYT cevap anahtarı 2021 ile belli olacak.