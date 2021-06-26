YKS soruları 2021: Osmanlı döneminde yaşamış, marangozluk ve dericilik yapmış kişi kimdir? Ahi Evran mı, Yunus Emre mi?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adaylar, verdikleri cevapların doğruluğunu sosyal medyada tartışıyor. Sınava giren adayların bir kısmı "Osmanlı döneminde yaşamış, marangozluk ve dericilik yapmış kişi kimdir" sorusunun yanıtının Ahi Evran olduğunu iddia ederken bir kısmı ise Yunus Emre şıkkı üzerinde duruyor. İşte TYT cevap anahtarı ile sorunun cevabı ve şıklardaki Türk büyüklerinin hayat hikayeleri.

AHİ EVRAN HAYATI VE MESLEĞİ

Ahi Evran'ın İran'ın Hoy kasabasında 1171 yılında doğduğu rivayet edilmektedir. Azerbaycan'dan Horasan'a gelerek buradaki üstatlardan eğitim alan Ahi Evran, Bağdat'ta Fütüvvet Teşkilatı'na katılmış, kurucusu olduğu Ahilik Teşkilatı'nın kaynağı olan bu teşkilatta birçok şey öğrenmiştir. Dönemin ilim ve irfan merkezi olan Bağdat'ta çok yönlü bir fikir adamı olarak yetişmiştir. Ahi Evran Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış, Osmanlı'nın beylik dönemini görmüştür. Ahi Evran'ın mesleği dericiliktir. Bunun yanında vaizlik de yapmıştır.