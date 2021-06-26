İyi bir üniversitede okumanın hayalini kuran milyonlarca aday, 2021 YKS sınavına 26-27 Haziran'da katılım sağlayacak. Öğrenciler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için YKS soruları karşısında ter dökecek. Gerek öğrenciler gerekse velileri ise birçok konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında, YKS sınavına kaç kişi başvurdu ve YKS'ye kaç öğrenci girecek konusu geliyor. YKS'ye kaç öğrenci girdi sorusu ile öğrenciler ve yakınları sınava yönelik detayları öğreniyor. Peki, 2021 YKS TYT sınavına kaç kişi girecek? YKS'ye kaç öğrenci başvurdu ve TYT'ye kaç kişi girdi? Detaylar şöyle;
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.
Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye 512 engelli aday katılacak. Sınavın 3. oturumunda 25 bin 158 kişi görev alacak." diye konuştu.