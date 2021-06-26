YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması

Cumhuriyet Gazetesi, "Bulu'nun iki fakültesi YÖK'ün kararı beklenmeden kurulmuş, Boğaziçi tezgâhı" manşetiyle bir habere imza attı. Cumhuriyet'in haberinde Boğaziçi Üniversitesi'nde iletişim ve hukuk fakülteleri kurulmasıyla ilgili süreçle ilgili, "Hiçbir hazırlık yapılmadan açılan iki fakültenin kuruluş kararını Erdoğan 5 Şubat'ta imzalamıştı. Ancak YÖK'ün kuruldukları duyurulan iki fakülteye ilişkin 'uygundur' kararını 19 gün sonra yani 24 Şubat'ta aldığı ortaya çıktı" denildi.

Birgün Gazetesi de aynı şekilde bir habere imza atmıştı. Her iki haberde CHP'li Sibel Özdemir'in soru önergesini yanıtlayan YÖK Başkan Vekili Safa Kapıcıoğlu'nun cevabına yer verilirken, bu cevapta yer alan Boğaziçi'ndeki iki fakültenin kurulmasıyla ilgili tarihlerin sehven yanlış yazıldığı ortaya çıktı.

YÖK'TEN 24 ŞUBAT DEĞİL 4 ŞUBAT AÇIKLAMASI

YÖK bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili yeni bir açıklama yayınladı. YÖK açıklamasında "Bugün bazı basın yayın organlarında Boğaziçi Üniversitesinde iki fakültenin YÖK tarafından kurulma kararlarının Cumhurbaşkanlığı kararından sonra alındığına ilişkin haberler yayınlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şunlar ifade edildi: "Durumun aslı şudur: 04 Şubat 2021 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında alınan kararlarla birçok devlet ve vakıf üniversitelerinde yeni fakülte ve enstitülerin kurulmasına, bazı fakülte ve enstitülerin isimlerinin değişikliğine karar verilmiş olup bu karar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmiştir. 06 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararında diğer üniversitelerde kurulması kararlaştıran fakültelerle ile birlikte Boğaziçi Üniversitemiz bünyesinde kurulması kararlaştırılan İletişim ve Hukuk Fakülteleri de bulunmaktadır."

SORU ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPTA SEHVEN TARİH YANLIŞ YAZILDI

YÖK açıklamanın devamında "Bilahare Başkanlığımıza iletilen soru önergesine verilen cevabi yazıda ise YÖK Genel Kurul toplantı tarihi 04 Şubat.2021 yerine sehven 24 Şubat 2021 olarak zikredilmiştir. Bu yanlışlık tamamen teknik ve insani bir hata olup, bundan sonra bu ve benzeri hataların olmaması için Kurulumuzca gerekli tedbirler alınarak daha fazla dikkat ve hassasiyet gösterilecektir" dedi.