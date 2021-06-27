DYK başvurusu nasıl yapılır, e kurs girişi nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Destekleme ve Yetiştirme Kursları takvimini yayımlamış ve DYK e-kurs başvuruları başladığını duyurulmuştu. Böylelikle öğretmen ve öğrencilerin başvuruda bulunacakları kurslar takvime göre 21 Haziran 2021 tarihinde başladı ve 27 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Peki DYK başvurusu nasıl yapılır? e-Kurs başvuru ekranı: DYK öğrenci, öğretmen başvuru tarihleri 2021
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başladı. DYK e kurs başvurusu 21- 27 Haziran 2021 tarihi arasında gerçekleşiyor. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılırken detaylar şöyle;
Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır.
Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.
e-KURS DYK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.
E-okul öğrenci girişi
Açık Lise Öğrenci Girişi
Mezun Öğrenci Girişi
şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.
E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları takvimi
21 Haziran'da başlayan Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuru işlemleri 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran- 04 Temmuz 2021
Kurslar 5 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.