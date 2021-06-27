DYK başvurusu nasıl yapılır, e kurs girişi nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Destekleme ve Yetiştirme Kursları takvimini yayımlamış ve DYK e-kurs başvuruları başladığını duyurulmuştu. Böylelikle öğretmen ve öğrencilerin başvuruda bulunacakları kurslar takvime göre 21 Haziran 2021 tarihinde başladı ve 27 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Peki DYK başvurusu nasıl yapılır? e-Kurs başvuru ekranı: DYK öğrenci, öğretmen başvuru tarihleri 2021

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başladı. DYK e kurs başvurusu 21- 27 Haziran 2021 tarihi arasında gerçekleşiyor. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılırken detaylar şöyle;