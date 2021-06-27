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Haberler Eğitim Haberleri DYK başvurusu nasıl yapılır? e-Kurs başvuru ekranı: DYK öğrenci, öğretmen başvuru tarihleri 2021
Giriş Tarihi: 27.6.2021 11:32

DYK başvurusu nasıl yapılır? e-Kurs başvuru ekranı: DYK öğrenci, öğretmen başvuru tarihleri 2021

DYK başvurusu nasıl yapılır? e-Kurs başvuru ekranı: DYK öğrenci, öğretmen başvuru tarihleri 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Destekleme ve Yetiştirme Kursları DYK başvuruları ile ilgili olarak DYK başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. 21 Haziran’da başlayan başvuruların son günü gelirken e kurs başvuru ekranı yoğunluk kazandı. Destekleme ve Yetiştirme Kursu'na başvurmak isteyenler e-kurs başvuru üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar için DYK başvurusu nasıl yapılır? e-Kurs başvuru ekranı: DYK öğrenci, öğretmen başvuru tarihleri 2021

DYK başvurusu nasıl yapılır, e kurs girişi nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Destekleme ve Yetiştirme Kursları takvimini yayımlamış ve DYK e-kurs başvuruları başladığını duyurulmuştu. Böylelikle öğretmen ve öğrencilerin başvuruda bulunacakları kurslar takvime göre 21 Haziran 2021 tarihinde başladı ve 27 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Peki DYK başvurusu nasıl yapılır? e-Kurs başvuru ekranı: DYK öğrenci, öğretmen başvuru tarihleri 2021

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başladı. DYK e kurs başvurusu 21- 27 Haziran 2021 tarihi arasında gerçekleşiyor. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılırken detaylar şöyle;

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır.

Kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri, ilgili millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

e-KURS DYK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girişi

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

E-KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

e-KURS DYK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları takvimi

21 Haziran'da başlayan Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuru işlemleri 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran- 04 Temmuz 2021

Kurslar 5 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

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DYK başvurusu nasıl yapılır? e-Kurs başvuru ekranı: DYK öğrenci, öğretmen başvuru tarihleri 2021
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