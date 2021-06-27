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Haberler Eğitim Haberleri Gözler YKS sınav sonuç tarihinde! ÖSYM ile 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.6.2021 09:31 Son Güncelleme: 27.6.2021 09:32

Gözler YKS sınav sonuç tarihinde! ÖSYM ile 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gözler YKS sınav sonuç tarihinde! ÖSYM ile 2021 YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın katılım sağladığı 2021 YKS sınav sonuçları için şimdiden heyecan dolu bekleyiş başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak olan sınavda bugün de adaylar maratona devam edecek. Öte yandan sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi “ÖSYM İLE 2021 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. ÖSYM sınav takvimi üzerinden sonuçları erişime açılacağı o tarihi duyurmuştu. Buna göre, Üniversite sınavı 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav sonuçlarına dair merak edilen tüm detaylar…

Üniversite eğimi almak isteyen adayların katılım sağladığı ve her sene ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan YKS sonuç tarihi merak ediliyor. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde üç oturumdan gerçekleşecek olan sınav maratonunda son gün bugün. Bu noktada "ÖSYM İLE 2021 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YKS sınav sonuç tarihi ve konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

YKS için ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte düzenleme yapılmadı. Sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'te uygulanacak.

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldığında sabah.com.tr'de yayınlanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirecek.

YKS BARAJI KAÇ?

YKS'de baraj olarak adlandırılan alt sınırı geçemeyen adaylar üniversitelere girmeye hak kazanamıyor. Adayların 2021 TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.

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Gözler YKS sınav sonuç tarihinde! ÖSYM ile 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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