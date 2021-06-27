ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den son dakika YKS açıklaması! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

"KOVİD-19 SALGININA KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANDI"

Aygün, 2 milyon 5 yüz 92 bin 579 adayın başvurduğu TYT'nin, 9 bin 148 binada 161 bin 295 salonda 438 bin 332 görevliyle 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'nin 5 bin 896 binada 108 bin 276 salonda, 293 bin 970 görevliyle 130 bin 522 adayın başvurduğu YDT'nin 821 binada 7 bin 445 salonda 26 bin 269 görevliyle yapıldığını belirtti.