YKS tercih dönemi için geri sayım başladı. TYT, AYT, YDT'den oluşan oturumların ardından adaylar katılım sağladıkları sınavların sonuçlarını Ağustos ayında belirlenen tarihlerde öğrenecek. Puanların erişime açılmasının ardından ise adaylar belirlenen taban puanlara göre tercihlerini tamamlayacak. Buna göre; "2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" soruları gündeme geldi. Sınavlar 26-27 Haziran 2021 tarihleri aralığında düzenlenmişti. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, üniversite tercih dönemi ne zaman? İşte detaylar…