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Giriş Tarihi: 27.6.2021 15:02

ÖSYM ile 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, üniversite tercih dönemi ne zaman? YKS tercihleri için geri sayım başladı!

ÖSYM ile 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, üniversite tercih dönemi ne zaman? YKS tercihleri için geri sayım başladı!

26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumdan oluşan sınavın bugünkü oturumun ardından sona ermesiyle YKS tercihleri için milyonlar gözünü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevirdi. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmelerinin ardından yayımlanan üniversite taban puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada ise “YKS tercihleri ne zaman yapılacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. Sonuçların Ağustos ayında erişime açılacağı duyurulmuştu. Buna göre; ÖSYM ile 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, üniversite tercih dönemi ne zaman? İşte detaylar…

YKS tercih dönemi için geri sayım başladı. TYT, AYT, YDT'den oluşan oturumların ardından adaylar katılım sağladıkları sınavların sonuçlarını Ağustos ayında belirlenen tarihlerde öğrenecek. Puanların erişime açılmasının ardından ise adaylar belirlenen taban puanlara göre tercihlerini tamamlayacak. Buna göre; "2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" soruları gündeme geldi. Sınavlar 26-27 Haziran 2021 tarihleri aralığında düzenlenmişti. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, üniversite tercih dönemi ne zaman? İşte detaylar…


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Haziran 2021'de TYT, 27 Haziran 2021 tarihinde ise AYT ve YDT sınavları üniversite adaylarına uygulandı. Söz konusu sınavın sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 4 Ağustos 2021 tarihinde adaylara duyurulacak.



YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.



YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.



Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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ÖSYM ile 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, üniversite tercih dönemi ne zaman? YKS tercihleri için geri sayım başladı!
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