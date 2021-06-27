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Giriş Tarihi: 27.6.2021 08:55 Son Güncelleme: 27.6.2021 08:55

Üniversite tercihleri ne zaman 2021? ÖSYM ile üniversite Tercihleri hangi tarihte yapılacak?

Üniversite tercihleri ne zaman 2021? ÖSYM ile üniversite Tercihleri hangi tarihte yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS 2021) ilk oturumu olan TYT, dün milyonlarca öğrencinin katılımıyla ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Hayallerindeki üniversiteye adım atmak için 135 dakikalık süre içerisinde sorulara yanıt veren adaylar, YKS 2021 sonuçlarının açıklanacağı tarihle birlikte üniversite tercihleri yapacakları günü merak ederek “Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?” soruları üzerinden araştırılıyor. Merak konusu olan Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

"Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" soruları, dün YKS 2021 sınavına giren adaylarca merak ediliyor. YKS 2021'in ilk oturumu olan TYT'de 120 soruya 135 dakika içerisinde cevap veren adaylar, YKS 2021 sonuçları öncesinde "Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2021 Üniversite tercihleri tarihi ve diğer tüm merak edilen detaylar şöyle;


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26 Haziran 2021'de TYT, 27 Haziran 2021 tarihinde ise AYT ve YDT sınavları üniversite adaylarına uygulandı. Söz konusu sınavın sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 4 Ağustos 2021 tarihinde adaylara duyurulacak.



YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.



YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.



Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Üniversite tercihleri ne zaman 2021? ÖSYM ile üniversite Tercihleri hangi tarihte yapılacak?
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