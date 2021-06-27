Yalın Kat nedir ve ne demektir, anlamı ne? 2021 YKS TYT sınavında sorulan Yalınkat sorusu sosyal medyada gündem oldu!

Bugün düzenlenen YKS sınavının TYT oturumunda yalın kat ile ilgili soru gündem oldu. Yalınkat insan, yalınkatlık laf ve benzeri ifadelerde yer alan bu kelime, sınavın ardından incelenenler arasına girdi. YKS TYT sınavında sorulan yalın kat sorusu sosyal medyada gündem olurken pek çok kişi yalın kat nedir, yalınkat insan ne demek gibi soruların yanıtını arıyor. İşte Türkçe ifadelerle kurulan ve romanlarda sıkça yer verilen bu ifadenin anlamı.
YALINKAT NE DEMEK?
Yalınkat kelimesinin anlamı TDK tarafından "bir tek katı olan, tek kat" şeklinde verilmiştir. Kelimenin diğer anlamı ise "sağlam olmayan, dayanıksız ve ince" şeklinde verilmiştir. Ayrıca kelimenin özellikle edebiyatta kullanılan "derinliği olmayan, basit ve yüzeysel" şeklinde bir mecaz anlamı da söz konusudur.
YALINKAT ETİMOLOJİ
Yalınkat kelimesi Türkçe kuruluşlu bir ifadedir. Yalın Türkçe tek, yalnız anlamına gelir. Bu kelimenin eş anlamlısı tek kat şeklindedir. Ayrıca mecazi anlamı için de "yüzeysel, derinliksiz" ifadeleri eş anlamlı olarak kullanılabilir.
YALINKAT NASIL YAZILIR?
Sınavın ardından merak edilenlerden biri de yalınkat nasıl yazılır sorusu oldu. Türk Dil Kurumu'nun bu kelimeyle ilgili açıklamalarına göre kelimenin doğru yazılışı yalınkat şeklindedir.
YALINKAT ANLATIM NE DEMEK EDEBİYAT?
Yalınkat kelimesi edebiyatta "tek yönlü olan, derinliği olmayan, yüzeysel" anlamına gelmektedir. Edebi eserlerde mecazi anlamıyla kullanılan bu kelime, yüzeysel ve detaysız anlatım anlamına gelmektedir. Bu anlatım şeklinde soyut, mecaz, söz sanatı gibi anlatım tekniklerine yer verilmez.
YALIN KAT CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI
"Yalın kat tavanlarda, döşemelerde, kapı, cam çerçevelerinde türlü türlü aralıklar..." (Reşat Nuri Güntekin)
Benim o husustaki malumatım epeyce yalın kat, hemen hemen yufkadır.
"Gecekondusunun yalınkat duvarı bir vuruşta yıkılmıştı"
"Soğukta yalınkat battaniye işe yaramaz"
Diz çöküp mermerin üstünde yalın kat hasıra / Bekliyor hepsi münâcâtı… (Mehmet Âkif)
İlk yalın kat çiğdem yakamın süsü (Behçet K. Çağlar)
Ekranda gerek söz gerek ses bakımından sâhiden de yalın kat bir türkü çağırıyordu birisi… (Burhan Felek)