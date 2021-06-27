Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin en önemli gündem maddesi sınav soruları ve cevapları oluyor. 26 Haziran'da TYT oturumunun tamamlanmasının ardından 27 Haziran'da ise AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi olarak bilinen sınavda Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler 1-2 soruları sorulmaktadır. Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puanları bulunan YKS AYT sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 ÖSYM YKS Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? YKS AYT soruları ve cevapları bekleniyor!
YKS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.
2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.
YKS OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
AYT BARAJINI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?
AYT barajını geçmek için net sayısı, işaretlenecek olan sorunun katsayısına göre değişiklik gösterecektir. Dolayısıyla AYT barajı için minimum 35 net yapmak gerektiği söylenebilir.