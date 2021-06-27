Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin en önemli gündem maddesi sınav soruları ve cevapları oluyor. 26 Haziran'da TYT oturumunun tamamlanmasının ardından 27 Haziran'da ise AYT ve YDT oturumları gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi olarak bilinen sınavda Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler 1-2 soruları sorulmaktadır. Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puanları bulunan YKS AYT sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 ÖSYM YKS Matematik, Fen Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? YKS AYT soruları ve cevapları bekleniyor!