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Giriş Tarihi: 27.6.2021 08:57 Son Güncelleme: 27.6.2021 08:57

YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile YKS 2021 TYT soruları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile YKS 2021 TYT soruları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?

YKS TYT oturumu bugün tamamlandı. AYT ve YDT oturumlarına yarın girecek olan milyonlarca üniversiteli adayı, YKS sınav soruları ne zaman yayınlanacak, TYT soruları ne zaman, saat kaçta yayınlanır diye araştırıyor. ÖSYM bütün sınavların ardından, sınava giren adayların tahmini net hesabı yapabilmesi için sınav soruları ve cevap anahtarı erişimini açıyor. Bu sebeple YKS (AYT, TYT ve YDT) sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. YKS TYT soruları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı haberimizde.

Üç oturumdan oluşacak olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bu hafta sonu 81 ilde gerçekleşiyor. Üniversiteye hak kazanmak üzere yarışan adaylar bugün TYT'ye (Temel Yeterlilik Testi) girdi. 27 Haziran'da AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarına katılacak olan adaylar, YKS (AYT, TYT ve YDT) sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır sorusuna cevap arıyor. 2021 YKS sınav soruları; AYT, YDT, TYT çıkmış sorular ile sınava hazırlanmak isteyen adayların da gündeminde yer alıyor. YKS 2021 sınav soruları, TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandığı an itibariyle haberimizde yer alacak.

YKS TYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişebiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleme hakkına sahip oluyor.

YKS 2021 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye ilişkin soru ve cevapların tüm hakları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'na ait olduğundan bu soruların izinsiz yayılmasına izin verilmiyor. YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldığında sabah.com.tr'de yer alacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının her birine ilişkin soru ve cevaplar ayrı ayrı yayınlanacak. YKS çıkmış sorularına erişen adaylar, sınav sonuçları açıklanıncaya kadar soru ve cevapları analiz ederek tahmini puanlarını hesaplayacak. Gelecek yılki sınava hazırlanan adaylar ise bu sorular aracılığıyla 2022 YKS hakkında fikir sahibi olacak.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

TYT 26 Haziran'da yapıldı. 10.15'te başlayan sınav 135 dakika sürdü ve tamamlandı.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. 15.45'te başlayacak olan sınav 120 dakika sürecek.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamasına göre, 2021 YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 olarak kaydedildi. Üniversite sınavına başvuran adayların 1 milyon 141 bin 639'u Anadolu Lisesi, 794 bin 269'u ise Meslek Lisesi çıkışlı öğrencilerden oluşuyor.

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YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile YKS 2021 TYT soruları, soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır?
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