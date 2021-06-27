Giriş Tarihi: 27.6.2021 13:03 Son Güncelleme: 27.6.2021 13:04

YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi! ÖSYM ile 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite eğitimi almak isteyen adayların katılım sağladığı YKS sınav sonuçları için heyecan dorukta. İlk oturuma geçtiğimiz gün giriş yapan binlerce aday heyecanla sonuçların erişime açılacağı o tarihi bekleyişe geçti. Hal böyleyken “YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları da gündemdeki yerini aldı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav maratonu bugün sona eriyor. Sonuçların erişime açılacağı tarih ise ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre; YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı sonuç tarihi ve tüm detaylar…

YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Bugün son oturumlara katılım sağlayacak adaylar ardından ise sonuçların erişime açılacağı o tarihi bekleyişe geçecek. ÖSYM sınava ilişkin puanların erişime açılacağı o tarihi duyurmuş ve Ağustos ayını işaret etmişti. Bu kapsamda "YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi birçok soru gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler alacakları puanlar ile eğitim hayatlarına yeni bir yön verecek. Peki, ÖSYM ile 2021 YKS (TYT,AYT,YDT) sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK? YKS için ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte düzenleme yapılmadı. Sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te, AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te, YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'te uygulanacak.