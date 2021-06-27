Milyonlarca lise mezununun iyi üniversitelere girebilmek için hazırlandığı YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) bu hafta sonu gerçekleşecek. Uzun süredir sınava hazırlanan milyonlarca aday, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, YKS 2021 sonuçları ne zaman açıklanır diye inceliyor. Ayrıca YKS ne zaman, üniversite sınavı ne zaman gibi sorular da merak ediliyor. İşte 2021 YKS hakkında merak edilenler.
YKS NE ZAMAN 2021?
YKS için ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte düzenleme yapılmadı. Sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınav binalarına alınırken HES kodu ve maske zorunluluğu söz konusu olacak. Ayrıca adayların sınava giriş belgesi ve nüfus cüzdanını yanında bulundurması gerekecek.
ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?
TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,
AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,
YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'te uygulanacak.
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldığında sabah.com.tr'de yayınlanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirecek.
YKS BARAJI KAÇ?
YKS'de baraj olarak adlandırılan alt sınırı geçemeyen adaylar üniversitelere girmeye hak kazanamıyor. Adayların 2021 TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.