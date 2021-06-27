YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ile 2021 TYT, YDT, AYT soruları cevap anahtarı

YKS 2021'de heyecanlı geri sayım bu hafta sonu sona erdi. YDT'nin tamamlanmasıyla birlikte bu senenin sınav maratonu bitecek ve üniversite tercihleri için geri sayım başlayacak. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte, adaylar, "YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. ÖSYM, her yıl belirli tarihlerde YKS sonuçları, YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ile tercih tarihlerini açıklıyor. Peki, bu hafta tamamlanan TYT, YDT, AYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
2021 YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İşte, YKS (TYT, AYT, YDT) sınav soruları ve cevapları hakkında bilgiler...
YKS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.
2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.
YKS SORULARI YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ- YKS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.