Geçtiğimiz gün düzenlenen YKS sınavı TYT oturumu soru ve cevapları için adaylar bekleyişe geçti. 135 dakika süren sınav 12.30'da sona ermiş ve adaylar Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din konularında kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamıştı. Hal böyleyken "ÖSYM 2021 YKS TYT Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?" şeklindeki soru da yanıt aramaya başladı. İşte YKS Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din TYT sınav soruları ve cevap anahtarı gibi merak edilen tüm detaylar…