Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS TYT sınav soruları ve cevapları! 2021 ÖSYM YKS Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.6.2021 09:28

YKS TYT sınav soruları ve cevapları! 2021 ÖSYM YKS Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?

YKS TYT sınav soruları ve cevapları! 2021 ÖSYM YKS Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?

YKS maratonunun ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi TYT soru ve cevapları için gözler ÖSYM’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Milyonlarca adayın katılım sağladığı kritik sınav 26 Haziran tarihinde gerçekleşti. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen adayların aylardır yaptığı hazırlık bu sınavla beraber karşılık bulacak. Bu noktada 2021 ÖSYM YKS TYT oturumu Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? soruları gündemdeki yerini aldı. Sınav 135 dakika sürmüş ve Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, soruları karşısında adaylar ter dökmüştü. Peki, YKS Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din TYT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar…

Geçtiğimiz gün düzenlenen YKS sınavı TYT oturumu soru ve cevapları için adaylar bekleyişe geçti. 135 dakika süren sınav 12.30'da sona ermiş ve adaylar Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din konularında kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamıştı. Hal böyleyken "ÖSYM 2021 YKS TYT Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?" şeklindeki soru da yanıt aramaya başladı. İşte YKS Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din TYT sınav soruları ve cevap anahtarı gibi merak edilen tüm detaylar…

YKS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.

2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.

YKS SORULARI YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ- YKS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

YKS OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS TYT sınav soruları ve cevapları! 2021 ÖSYM YKS Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA