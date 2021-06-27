Üniversite eğitimi almak isteyen adayların katılım sağladığı YKS sınavı soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 26 Haziran tarihinde düzenlenen sınavın ardından adaylar bugün de iki oturuma katılım sağlayacak. Öte yandan sonuçların açıklanmasından önce yayımlanan kitapçıkla beraber puanlarını hesaplayabilecek. Bu noktada YKS soruları yayınlandı mı, TYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Konusu da gündemdeki yerini aldı. ÖSYM genel olarak sınavlara ilişkin kitapçığı aynı gün veya iki gün içerisinde erişime açıyor. Buna göre; YKS TYT sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…