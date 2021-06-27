Üniversite eğitimi almak isteyen adayların katılım sağladığı YKS sınavı soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 26 Haziran tarihinde düzenlenen sınavın ardından adaylar bugün de iki oturuma katılım sağlayacak. Öte yandan sonuçların açıklanmasından önce yayımlanan kitapçıkla beraber puanlarını hesaplayabilecek. Bu noktada YKS soruları yayınlandı mı, TYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Konusu da gündemdeki yerini aldı. ÖSYM genel olarak sınavlara ilişkin kitapçığı aynı gün veya iki gün içerisinde erişime açıyor. Buna göre; YKS TYT sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…
YKS SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor.
2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.
YKS SORULARI YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ- YKS ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.