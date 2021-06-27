YKS puanına göre üniversite tercihinde bulunmaya hazırlanan pek çok üniversite adayı, 2021 YKS üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları hakkında inceleme yapıyor. Henüz 2021 üniversite taban puanları belli olmasa da adaylar 2020 taban puanları üzerinden fikir yürütüyor. Pek çok üniversite adayı genç, 200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arıyor. Taban puanı en düşük üniversiteler inceleniyor.

ÜNİVERSİTE 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz belirlenmedi. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında ön fikir ediniyor. Kendi puanlarını hesaplayarak bir okula yerleşip yerleşemeyeceklerini tahmin edebiliyor.