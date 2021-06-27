YKS TYT sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS'de 3 yanlış mı 4 yanlış mı 1 doğruyu götürür?

YKS 2021'in ilk oturumu olan TYT, bugün 81 il merkezinde tamamlandı. Öğrenciler, 2 milyonun üzerinde başvurunun gerçekleştiği sınavda elde ettiği başarı sıralamasına göre hayal ettikleri üniversitelere yerleşecek. 135 dakikalık TYT maratonunun ardından puan hesaplama işlemlerine başlayan öğrencilerin yanıtını merak ettiği sorulardan bir tanesi de "YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürür?"
YKS'DE 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bu sistem 2021 YKS sınavı için de geçerlidir.
2021 TYT BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET GEREKLİ?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) barajını sağlamak için adayların öncelikle TYT barajını geçmeleri gerekir. Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir.