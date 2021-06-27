Giriş Tarihi: 27.6.2021 08:56 Son Güncelleme: 27.6.2021 08:56

YKS TYT sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS'de 3 yanlış mı 4 yanlış mı 1 doğruyu götürür?

ÖSYM tarafından üniversiteye giriş için düzenlenen YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün 81 ilde gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte çeşitli konularla ilgili soru işaretlerine yanıt aranmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de “YKS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?”. ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS kılavuzunda, bu gibi soruların yanıtları yer alıyor. İşte öğrencilerin merak ettiği o sorunun cevabı…

YKS 2021'in ilk oturumu olan TYT, bugün 81 il merkezinde tamamlandı. Öğrenciler, 2 milyonun üzerinde başvurunun gerçekleştiği sınavda elde ettiği başarı sıralamasına göre hayal ettikleri üniversitelere yerleşecek. 135 dakikalık TYT maratonunun ardından puan hesaplama işlemlerine başlayan öğrencilerin yanıtını merak ettiği sorulardan bir tanesi de "YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürür?"

YKS'DE 4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bu sistem 2021 YKS sınavı için de geçerlidir.