AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

MEB Açık Lise AÖL sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir.

Her soru 4 seçenekli olacak. Her dersten 20 soru sorulacak. Her doğru yanıtın değeri 5 puan olacak. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları götürmeyecek. Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılıyor.