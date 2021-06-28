Son Dakika… AÖL 3. Dönem sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almak isteyen vatandaşlar bu noktada sınavların online olarak devam edip etmeyeceği konusunda detayları merak ediyor. MEB tarafından yapılan son açıklamada 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı içerisinde 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı gibi 3. Döneme ilişkin sınavların da online olacağı duyuruldu. Buna göre; Açıköğretim lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Soruları gündemdeki yerini aldı. İşte AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar…