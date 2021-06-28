Liseden mezun olup üniversitelerde eğitimine devam etmeye hazırlanan pek çok genç hayatını etkileyecek olan meslek seçimi için araştırmalara başladı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, hemşirelik taban puanı nedir ve hemşirelik bölümünü kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye araştırıyor. İşte üniversitelerin hemşirelik bölümlerine ilişkin merak edilenler.
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI KAÇ?
Hemşirelik taban puanları üniversiteye ve üniversitenin bulunduğu şehre göre farklılık gösteriyor. Üniversite eğitimi için daha çok büyük şehirler tercih ediliyor. Dolayısıyla buralardaki okulların puanı diğerlerine oranla daha yüksek oluyor. Devlet okullarında hemşirelik okumayı düşünen bir üniversite adayının iyi bir okul için Sayısal puan türünde 350-360 üzeri puan alması gerekiyor. Ancak bu veriler okula ve yıla göre değişiklik gösteriyor. ÖSYM 2021 yılına ilişkin verileri paylaştığında güncel taban puanları haberimizde yer alacak.
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2020 BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?
2020 yılında Hemşirelik bölümünde öğrenci sıralaması 97.207 ile 668.715 arasında gerçekleşti.
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HEMŞİRELİK SAYISAL MI EŞİT AĞIRLIK MI?
Üniversiteye hazırlanan gençlerin hemşirelik bölümüyle ilgili merak ettikleri arasında; bölümün hangi puan türü ile öğrenci aldığı konusu da yer alıyor. Geçmiş yıllarda SAY (Sayısal) puan türüyle hemşirelik bölümüne öğrenci yerleştirildi. Dolayısıyla bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin Sayısal puan türünden istenen puanı elde etmesi gerekiyor.
2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ VAR MI?
Bazı öğrenciler 4 yıllık üniversiteye gitmeden hemşire olmak istiyor. Ancak hemşirelik bölümlerinin tamamı 4 yıllıktır. 2 yıllık hemşirelik bölümü yoktur. 2014 yılından beri tüm Hemşirelik bölümleri 4 yıl eğitim vermektedir.
HEMŞİRELİK KONTENJAN SAYISI KAÇ?
Hemşirelik son yıllarda en çok alım yapılan ve her geçen yıl kontenjanı arttırılan bölümler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 15949 kişilik kontenjan açılan hemşirelik bölümüne bu yıl 16-17 bin kişinin alınması bekleniyor.