Liseden mezun olup üniversitelerde eğitimine devam etmeye hazırlanan pek çok genç hayatını etkileyecek olan meslek seçimi için araştırmalara başladı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, İşletme taban puanı nedir ve İşletme bölümünü kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye araştırıyor. İşte üniversitelerin İşletme bölümlerine ilişkin merak edilenler.
İŞLETME TABAN PUANLARI KAÇ?
İşletme taban puanları üniversiteye ve üniversitenin bulunduğu şehre göre farklılık gösteriyor. Üniversite eğitimi için daha çok büyük şehirler tercih ediliyor. Dolayısıyla buralardaki okulların puanı diğerlerine oranla daha yüksek oluyor. Devlet okullarında İşletme okumayı düşünen bir üniversite adayının iyi bir okul için Eşit Ağırlık puan türünde 300 üzeri puan alması gerekiyor. Ancak bu veriler okula ve yıla göre değişiklik gösteriyor. ÖSYM 2021 yılına ilişkin verileri paylaştığında güncel taban puanları haberimizde yer alacak.
İŞLETME BÖLÜMÜ 2020 BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?
2020 yılında İşletme bölümünde öğrenci sıralaması 121.369 ile 991.009 arasında gerçekleşti.
İŞLETME SAYISAL MI EŞİT AĞIRLIK MI?
Üniversiteye hazırlanan gençlerin İşletme bölümüyle ilgili merak ettikleri arasında; bölümün hangi puan türü ile öğrenci aldığı konusu da yer alıyor. Geçmiş yıllarda EA (Eşit Ağırlık) puan türüyle İşletme bölümüne öğrenci yerleştirildi. Dolayısıyla bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin Eşit Ağırlık puan türünden istenen puanı elde etmesi gerekiyor.
İŞLETME KONTENJAN SAYISI KAÇ?
İşletme son yıllarda en çok alım yapılan ve her geçen yıl kontenjanı arttırılan bölümler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 13054 kişilik kontenjan açılan İşletme bölümüne bu yıl 14-15 bin kişinin alınması bekleniyor.