Liseden mezun olup üniversitelerde eğitimine devam etmeye hazırlanan pek çok genç hayatını etkileyecek olan meslek seçimi için araştırmalara başladı. YKS puanına göre üniversite tercihi yapacak olan adaylar, İşletme taban puanı nedir ve İşletme bölümünü kazanmak için 2021 YKS'de kaç net ve puan yapmak gerekir diye araştırıyor. İşte üniversitelerin İşletme bölümlerine ilişkin merak edilenler.

İŞLETME TABAN PUANLARI KAÇ?

İşletme taban puanları üniversiteye ve üniversitenin bulunduğu şehre göre farklılık gösteriyor. Üniversite eğitimi için daha çok büyük şehirler tercih ediliyor. Dolayısıyla buralardaki okulların puanı diğerlerine oranla daha yüksek oluyor. Devlet okullarında İşletme okumayı düşünen bir üniversite adayının iyi bir okul için Eşit Ağırlık puan türünde 300 üzeri puan alması gerekiyor. Ancak bu veriler okula ve yıla göre değişiklik gösteriyor. ÖSYM 2021 yılına ilişkin verileri paylaştığında güncel taban puanları haberimizde yer alacak.