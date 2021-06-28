Okuduğu makaleyle hayatı değişti! Cumhuriyet Savcısı oldu!





İŞTE 14 YIL ÖNCEKİ O MAKALE



Savcı Öznur Kocaman'ın 14 yıl önce 'AB Yolunda Türkiye' başlıklı yazdığı makaleden bir kesit şöyle:



"Bugün en çok tartışılan konulardan biri AB'nin Türkiye ile olan ilişkisinde samimi olup olmadığıdır. Hatta Türkiye'de bazı çevreler AB'nin Türkiye'yi hiçbir zaman almayacağı, ancak müzakereler sürecinde siyasi konularda taviz koparabilmek içinde hiçbir zaman gerçek yüzünü göstermeyeceği iddiasındalar. Aslında Osmanlı imparatorluğunun sınırlarının önemli bir bölümü bugün AB toprakları arasında yer alıyor. Yani Türk toplumu, zaten yüzyıllarca Avrupa'da çok dinli ve çok kültürlü bir alanda yaşamayı sürdürdü.