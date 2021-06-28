Polis, adaylar için seferber oldu

Ölçme
, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi YDT sona erdi. Öğrencilerin sınava sorunsuz yetişebilmesi için tüm yurt seferber oldu. Yurdun çeşitli bölgelerindeki hareketli dakikaları SABAH derledi.
POLİSLER YETİŞTİRDİ
BURSA:
Kimliğini yenileyen öğrenci sınava dakikalar kala trafik polislerinden yardım istedi. Motosikletli polisler öğrenciyi son sürat sınava yetiştirdi. ARTVİN:
Sude Makar isimli bir öğrenci, evrak eksiği nedeniyle sınav salonuna alınmadı. Ailesiyle irtibata geçen polis ekipleri öğrencinin evine giderek evraklarını ailesinden alıp öğrenciye ulaştırdı.
ESKİŞEHİR
: Sınava geç kalan 5 üniversite adayını polisler okula yetiştirdi. Sınava giriş belgesini almayı unutan 2 adayın belgelerini de polis yeniden çıktı alarak yetiştirdi.
ANKARA:
Başkent'te, Söğütözü metro istasyonundan Koru treni kaçıran öğrenci için Koru istasyon çıkışına araç gönderilerek son anda sınava yetiştirildi.
ANTALYA:
Oğlunu sınava yetiştireceği sırada otomobilinin lastiği patlayan annenin imdadına trafik polisleri yetişti. Polis adayı motorla sınava yetiştirdi, diğer ekipler de lastiği değiştirdi.
ADANA: Adana
'da polis, bedensel engelli şehit çocuğunu evinden alarak okula ulaştırdı. Alperen Savaş gurur duyduğunu söyledi.
ARTVİN:
Kimliğini evde unutan Sude Makar'ı 1 dakika kala polis ekipleri yetiştirdi.