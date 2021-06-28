YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AYT, YDT, TYT sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi

Üniversite sınavı için geri sayım bu hafta sona erdi. Cumartesi ve Pazar günü AYT, TYT ve YDT olarak üç oturum halinde gerçekleştirilen sınav sonrası öğrenciler tercih dönemi ve YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih için bekleyişe koyuldu. Sınav sonuçlar, tercihler ve ek tercihler gibi pek çok kritik tarih, yıllık takvimde ÖSYM tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Buna göre, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TYT, YDT ve AYT oturumları, YKS sonuıçları açıklanma tarihi...