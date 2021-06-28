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Giriş Tarihi: 28.6.2021 08:33 Son Güncelleme: 28.6.2021 08:33

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AYT, YDT, TYT sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AYT, YDT, TYT sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi

Hafta sonu TYT, AYT ve YDT olarak üç oturum şeklinde YKS tamamlandı. Sınav maratonunun bitmesiyle birlikte üniversite tercihleri için geri sayım başladı. Üniversite adayı öğrenciler "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Önceki gün, 2021 YKS soru ve cevap anahtaru açıklanmış ve öğrencilerin YKS puanı hesaplaması konusunda fikir sahibi olabilmesi için soru kitapçıkları erişime açılmıştı. Peki, ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı için geri sayım bu hafta sona erdi. Cumartesi ve Pazar günü AYT, TYT ve YDT olarak üç oturum halinde gerçekleştirilen sınav sonrası öğrenciler tercih dönemi ve YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih için bekleyişe koyuldu. Sınav sonuçlar, tercihler ve ek tercihler gibi pek çok kritik tarih, yıllık takvimde ÖSYM tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Buna göre, 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TYT, YDT ve AYT oturumları, YKS sonuıçları açıklanma tarihi...

YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

YKS için ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihte düzenleme yapılmadı. Sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM 2021 üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman belli olur?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15'te,

YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15.45'te uygulanacak.

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldığında sabah.com.tr'de yayınlanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirecek.

YKS BARAJI KAÇ?

YKS'de baraj olarak adlandırılan alt sınırı geçemeyen adaylar üniversitelere girmeye hak kazanamıyor. Adayların 2021 TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AYT, YDT, TYT sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi
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