Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi: AYT, YDT, TYT 2021 sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?
Giriş Tarihi: 28.6.2021 13:57

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi: AYT, YDT, TYT 2021 sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi: AYT, YDT, TYT 2021 sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

Üniversite sınavı YKS bu hafta sonu üç oturum halinde gerçekleştirildi. Yüz binlerce üniversite adayı, AYT, TYT ve YDT sınavlarında istedikleri üniversiteyi tercih edebilmek için ter döktü. Sınavın sona ermesiyle birlikte, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte" sorusu da merak konusu oldu. ÖSYM takvimine göre, AYT, YDT, TYT 2021 sonuçları hangi tarihte açıklanıyor, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 YKS sonuçlarının ais üzerinden

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Sınav maratonunun bu hafta sonu tamamlanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Öğrenciler ve veliler, "2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Önceki gün, 2021 YKS soru ve cevap anahtaru açıklanmış ve öğrencilerin YKS puanı hesaplaması konusunda fikir sahibi olabilmesi için soru kitapçıkları erişime açılmıştı. İşte, ÖSYM takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS SINAVI TAMAMLANDI!

YKS, sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlendi.

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldığında sabah.com.tr'de yayınlanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirecek.

YKS BARAJI KAÇ?

YKS'de baraj olarak adlandırılan alt sınırı geçemeyen adaylar üniversitelere girmeye hak kazanamıyor. Adayların 2021 TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi: AYT, YDT, TYT 2021 sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA