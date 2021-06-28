YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi: AYT, YDT, TYT 2021 sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Sınav maratonunun bu hafta sonu tamamlanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Öğrenciler ve veliler, "2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Önceki gün, 2021 YKS soru ve cevap anahtaru açıklanmış ve öğrencilerin YKS puanı hesaplaması konusunda fikir sahibi olabilmesi için soru kitapçıkları erişime açılmıştı. İşte, ÖSYM takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

YKS SINAVI TAMAMLANDI!

YKS, sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlendi.