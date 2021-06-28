YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS sonuçları açıklanma tarihi: AYT, YDT, TYT 2021 sonuçları hangi tarihte açıklanıyor?

YKS sonuçları için geri sayım başladı. Sınav maratonunun bu hafta sonu tamamlanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Öğrenciler ve veliler, "2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Önceki gün, 2021 YKS soru ve cevap anahtaru açıklanmış ve öğrencilerin YKS puanı hesaplaması konusunda fikir sahibi olabilmesi için soru kitapçıkları erişime açılmıştı. İşte, ÖSYM takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YKS SINAVI TAMAMLANDI!
YKS, sene başında belirtildiği üzere sınavlar 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlendi.
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldığında sabah.com.tr'de yayınlanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirecek.
YKS BARAJI KAÇ?
YKS'de baraj olarak adlandırılan alt sınırı geçemeyen adaylar üniversitelere girmeye hak kazanamıyor. Adayların 2021 TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.