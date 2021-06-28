ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile 2021 YKS soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. Bu seneye ait üniversite sınavı soruları, dün son oturumun tamamlanması sonrası erişime açıldı. Yüz binlerce öğrencinin hayalindeki üniversite için ter döktüğü sınav sonrası, aldıkları puan hakkında fikir edinmek için YKS soru ve cevapları belirli tarihlerde yayınlanıyor. Soru kitapçığı görüntüleme ve YKS soruları ile cevap anahatarı da sınav sonrası en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. YDT, TYT ve AYT soru ve cevapları görüntüleme ekranına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

YKS 2021 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

YKS puan hesaplama robotu : YDT, AYT ve TYT'de YKS baraj puanı kaç? 2021 ÖSYM YKS puan hesaplama ve YDT, AYT, TYT baraj puanı!

YKS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM, TYT soruları - cevapları, AYT soruları - cevapları ve YDT soruları - cevapları başta olmak üzere, bütün oturumlara ilişkin cevap anahtarlarını adayların erişimine açtı. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

İşte, TYT, AYT, YDT soruları ile YKS cevap anahtarı 2021;