ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile 2021 YKS soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. Bu seneye ait üniversite sınavı soruları, dün son oturumun tamamlanması sonrası erişime açıldı. Yüz binlerce öğrencinin hayalindeki üniversite için ter döktüğü sınav sonrası, aldıkları puan hakkında fikir edinmek için YKS soru ve cevapları belirli tarihlerde yayınlanıyor. Soru kitapçığı görüntüleme ve YKS soruları ile cevap anahatarı da sınav sonrası en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. YDT, TYT ve AYT soru ve cevapları görüntüleme ekranına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
YKS 2021 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.YKS puan hesaplama robotu : YDT, AYT ve TYT'de YKS baraj puanı kaç? 2021 ÖSYM YKS puan hesaplama ve YDT, AYT, TYT baraj puanı!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM, TYT soruları - cevapları, AYT soruları - cevapları ve YDT soruları - cevapları başta olmak üzere, bütün oturumlara ilişkin cevap anahtarlarını adayların erişimine açtı. Peki, YKS (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?
İşte, TYT, AYT, YDT soruları ile YKS cevap anahtarı 2021;
Edinilen bilgiye göre, 2021 YKS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından paylaşıldı.
Adaylar, aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla YKS soruları ve cevap anahtarlarını görüntüleyebilir.
YKS sınav soruları ve cevaplarını aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.
YKS - TYT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZYKS'de baraj puanı kaç? 2021 YKS'de barajı geçmek için kaç net doğru yapmak gerekiyor? YKS, TYT ve AYT baraj puanı için en az kaç net lazım?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 Üniversite tercih dönemi ayın kaçında başlıyor? YKS üniversite tercihleri tarihi için geri sayım!
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.