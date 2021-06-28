Üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Aday öğrenciler, ilk gün oturumunda TYT; ikinci gün oturumunda ise AYT ve YDT soruları karşısında ter dökecek. Bu doğrultuda, YKS baraj puanı başta olmak üzere birçok konu araştırılıyor. Bilindiği üzere, üniversite tercihi yapmak için YKS baraj puanını geçmek gerekiyor. Peki, YKS'de barajı geçmek için kaç net gerekiyor? YKS YDT ve AYT'de 180 puan için en az kaç net yapmak lazım? 2021 YDT ve AYT baraj puanı için en az kaç net gerekli? İşte, tüm bu soruların cevapları
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
2021 YKS puan türlerine göre 180 puan barajını geçmek için hem TYT sınavında hem de AYT sınavında belirli sayıda net çıkarmak gerekir. 2021 TYT de 150 barajını sağlayamayan adaylar, AYT de kaç net yaparlarsa yapsınlar, YKS puanları hesaplanmaz.
TYT sınavında 14,25 net ve AYT sınavında 16 net yapan bir aday, 2021 YKS puan barajını geçecektir.