YDT VE AYT'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılan 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katıldı. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girdi. AYT'de 282 bin 484 kişi görev aldı. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşen 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girdi. YDT'ye 512 engelli aday katıldı. Sınavın 3. oturumunda 25 bin 158 kişi görev aldı." diye konuştu.