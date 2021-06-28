İyi bir üniversitede okumanın hayalini kuran milyonlarca aday, 2021 YKS sınavına 26-27 Haziran'da katılım sağladı. Öğrenciler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için YKS soruları karşısında ter döktü. Gerek öğrenciler gerekse velileri ise birçok konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında, YKS sınavına kaç kişi başvurdu ve YKS'ye kaç öğrenci girdi konusu geliyor. YKS'ye kaç öğrenci girdi sorusu ile öğrenciler ve yakınları sınava yönelik detayları öğreniyor. Peki, 2021 YKS TYT sınavına kaç kişi girdi? YKS'ye kaç öğrenci başvurdu ve TYT'ye kaç kişi girdi? Detaylar şöyle;
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılan birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 aday katılıyor. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday giriyor. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alıyor." bilgisini paylaştı.
Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılan 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katıldı. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girdi. AYT'de 282 bin 484 kişi görev aldı. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşen 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girdi. YDT'ye 512 engelli aday katıldı. Sınavın 3. oturumunda 25 bin 158 kişi görev aldı." diye konuştu.