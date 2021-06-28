Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YKS sınavına kaç kişi girdi, 2021 TYT'ye kaç kişi katıldı? Üniversite sınavı ÖSYM YKS'ye kaç kişi giriyor ve ne kadar öğrenci katılıyor?
Giriş Tarihi: 28.6.2021 08:49 Son Güncelleme: 28.6.2021 08:49

YKS sınavına kaç kişi girdi, 2021 TYT'ye kaç kişi katıldı? Üniversite sınavı ÖSYM YKS'ye kaç kişi giriyor ve ne kadar öğrenci katılıyor?

YKS sınavına kaç kişi girdi, 2021 TYT'ye kaç kişi katıldı? Üniversite sınavı ÖSYM YKS'ye kaç kişi giriyor ve ne kadar öğrenci katılıyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında uygulanan 2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Adaylar, iyi bir üniversite için zorlu sorular karşısında ter döktü. Bu doğrultuda, sınav öncesinde ve sonrasında en çok araştırılan konuların başında ise YKS'ye kaç kişi girdi ve 2021 TYT'ye kaç kişi katıldı sorusu geliyor. YKS'ye kaç öğrenci girdi sorusu ile öğrenciler, kendilerini ilgilendiren sınava yönelik sayısal bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, 2021 YKS'ye kaç kişi başvurdu? YKS TYT'ye kaç öğrenci girdi? İşte merak edilenler.

İyi bir üniversitede okumanın hayalini kuran milyonlarca aday, 2021 YKS sınavına 26-27 Haziran'da katılım sağladı. Öğrenciler, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için YKS soruları karşısında ter döktü. Gerek öğrenciler gerekse velileri ise birçok konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bunların başında, YKS sınavına kaç kişi başvurdu ve YKS'ye kaç öğrenci girdi konusu geliyor. YKS'ye kaç öğrenci girdi sorusu ile öğrenciler ve yakınları sınava yönelik detayları öğreniyor. Peki, 2021 YKS TYT sınavına kaç kişi girdi? YKS'ye kaç öğrenci başvurdu ve TYT'ye kaç kişi girdi? Detaylar şöyle;

YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.

TYT'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılan birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 aday katılıyor. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday giriyor. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alıyor." bilgisini paylaştı.

YDT VE AYT'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılan 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katıldı. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girdi. AYT'de 282 bin 484 kişi görev aldı. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşen 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girdi. YDT'ye 512 engelli aday katıldı. Sınavın 3. oturumunda 25 bin 158 kişi görev aldı." diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
YKS sınavına kaç kişi girdi, 2021 TYT'ye kaç kişi katıldı? Üniversite sınavı ÖSYM YKS'ye kaç kişi giriyor ve ne kadar öğrenci katılıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA