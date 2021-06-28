Yorum gücü olan kazanacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) dün yapıldı. Saat 10:15'te başlayan AYT 180 dakika sürdü. Sınava 1 milyon 781 bin 761 aday katıldı. AYT' de adaylar alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini cevaplandırdı. Sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyen uzmanlar paragraf sorularının kısaldığını ancak şıkların birbirlerine yakın ve çeldiriciliğinin yüksek olduğunu söyledi. Matematik testi ise geçen yıllara göre daha zordu.
Uzmanlar "Alan bilgisi ve yorum gücü olan adaylar ipi göğüsler" dedi.
Sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.
Bilfen Liseleri
Bölüm Başkanları AYT sorularını şöyle değerlendirdi:
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI:
Edebiyat bilgisinin yanı sıra öğrencinin dil hâkimiyetini de ölçen sınav, divan edebiyatı ağırlıklı olup bazı edebiyat sorularında öğrencilerin yorum gücü sorgulanmıştır.
TARİH:
4 yılın kazanımlarına yer verilmiştir. Sorularda doğrudan tarih
bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücü de ölçülmüştür.
Alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülmektedir.
COĞRAFYA:
Türkiye ve Dünya haritaları üzerinde bölge ve yer bilgisi sorgulanmıştır. Bilgi düzeyi ve yorum gücü ölçülmüştür.
FELSEFE:
Sorularından 3 tanesi metni okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme biçiminde sorulmuş; bunlardan iki tanesi kolay, 1 tanesi zor nitelikte soru olarak değerlendirilebilir.
DİN KÜLTÜRÜ:
Temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluşmaktaydı.
ORTALAMALAR DÜŞEBİLİR
MATEMATİK:
Geçmiş yıllara
göre kolay sorunun az olduğu
orta ve zor soru sayısının ağırlıkta
olduğu bir sınavdı. Güzel
ve özgün sorulardan oluşmuştur.
Sonuç olarak Türkiye ortalamasının düşeceği kanısındayız.
FİZİK:
Seçici sorular geçen seneye göre daha fazla olup bu soruların belirleyici olacağını düşünüyoruz. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemler ile birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.
KİMYA:
Bilgi donanımı iyi olan ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.
BİYOLOJİ:
2021 AYT biyoloji
sorularının beklediğimiz zorluk düzeyinde olduğu gözlenmiş, sürpriz bir soru bulunmadığı belirlenmiştir. Konu dağılımlarının önceki yıllarla genel olarak uyumluluk göstermiş olduğu, kazanımların bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulandığı tespit edilmiştir.