5. Sınıf Geçiş Ve Bağlantı İfadeleri Konu Anlatımı – Geçiş Ve Bağlantı İfadeleri Nelerdir?

Türkçede geçiş ve bağlantı ifadeleri hem herkesin bildiği hem de yaygın kullandığı önemli ifadelerdir. Bazen bir konuyu anlatırken ya da yazarken duygularımızı ve düşünceleri farklı şekillerde aktarma ihtiyacı duyabiliriz. Bazen başımıza gelen olayların türlü türlü nedenleri olabilir. Bunları anlatırken de konuyu ama, ancak, bu nedenle gibi ifadelere bağlayarak nedenlerini ve sonuçlarını en etkin biçimde ifade etme olanağı yakalarız. Şimdi 5. Sınıf geçiş ve bağlantı ifadeleri konusunu detayları ile sizlere açıklayacağız. Gündelik yaşamda sık başvurduğumuz geçiş ve bağlantı ifadeleri nelerdir? Sorusunun cevabını ayrıntıları ile ele alacağız…

GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ KONU ANLATIMI

Bazı ifadeler cümlede kendinden önceki cümlenin anlamının değiştiğini belirtecek şekilde bir bağlantı kurarlar, bunlar geçiş ve bağlantı ifadeleri olarak tanımlanır.

Yazılı ya da sözlü alanda geçiş ve bağlantı ifadeleri; cümleler arasında olumlu ya da olumsuz geçişi sağlama, örnekler verme, sonuç-koşul, neden- sonuç ilişkiler sağlama, duygu ve düşünceleri ifade edebilme, açıklama, onaylama, özetleme, beğenme, önem bildirme ve benzeri anlamlar ortaya çıkarmada kullanılmaktadır.

Bazen cümlenin devamında olumlu ya da olumsuzluk bildirir. Örneğin;

Çocuğunun okul durumu hakkında bilgi almak isteyen bir ebeveyne, öğretmeni "Yamaç'ın sınav notları gayet iyi." Şeklinde bir cümle ile başladıktan sonra devamında "son zamanlarda davranışlarında ciddi bir bozulma var. " cümlesi ile öğrencinin durumunu izah edebilir.

Görüldüğü üzere ilk cümle olumlu bir ifadeyi belirtirken ardından olumsuz bir cümle ile öğretmen öğrencinin okul durumunu ifade etmiştir. Burada öğretmen cümleler arası geçiş/bağlantı ifadesi kurmuş ve cümlenin düşünce yönünü değiştirerek güzel bir anlatım sağlamıştır.

Geçiş ve bağlantı ifadeleri bulunan cümlelere şu örnekleri de vermek mümkündür;

-Toplantıya tam saatinde geldim lakin kimsecikler yoktu.

-Dün erken uyudum ama sabah kalktığımda hala uykum vardı.

-Tatile gidecektim, ancak otel rezervasyonum iptal edildi.

-O Kitabı severek okudum fakat bazı sayfaları kafamı fazlasıyla karıştırdı.

GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ NELERDİR?

Geçiş ve bağlantı ifadeleri 3 grupta incelenebilir. Bunlar;

AÇIKLAYICI VE DESTEKLEYİCİ İFADELER

Bir cümlenin etki yaratması adına açıklayışı ve destekleyici ifadeler başvurulmaktadır;

-"Müzik dinlemeyi severim özellikle tango müziğe bayılırım.

-"Erkenden kalktım ve tüm ödevlerimi yaptım üstelik güzel bir kitap dahi bitirdim.

FARKLI BİR DÜŞÜNCEYE İTEN İFADELER

Düşünce yönünün değiştiği ifadelerdir.

Örneğin;

-"Acı yemeyi çok severim ama midemi ağrıtıyor.

-"Oldukça hızlı bisiklet sürmeme rağmen yarışı kaybettim."

ÖZETLEYEN VE SONUÇ BELİRTEN İFADELER

Cümleleri özetlemek yani sonuca bağlamak amacıyla bu ifadelere başvurulmaktadır. Örnek olarak;

-"Yemekler yenmiş görüldüğü gibi bugün aç kaldık."

-"Ders bitecek çok konuşmayalım kısaca öğretmenin dikkatini çekmeyelim."

Verdiğimiz örneklerde olduğu gibi geçiş ve bağlantı ifadeleri cümlelerin ortasında, sözcükler arasında aynı ya da farklı yönde geçişi sağlar.

Örneklerde de yer verdiğimiz gibi: "Lakin, yalnız, artık, öncelikle, kısacası, özellikle, çünkü, halbuki, gelgelelim, üstelik, bu nedenle, başka bir deyişle, hatta, bu yüzden, fakat, o halde, bu nedenle, aynı zamanda, ilk olarak, son olarak, bununla birlikte, bunun yanında, ne yazık ki, öyleyse, demek ki, halbuki, yoksa, bundan böyle, oysaki yaygın olarak kullanılan geçiş ve bağlantı ifadeleridir.