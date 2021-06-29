5. Sınıf Parçada Anlam Konu Anlatımı – Parçada Anlam Kaça Ayrılır?

Parçada anlam konusunu araştırdığınızda karşınıza paragrafta anlam konu başlıkları çıkabilir, ancak bu durumun kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Çünkü parçada anlam diğer bir ifade ile paragrafta anlam olarak tanımlanır. Konu ile alakalı önemli ipuçları vardır ve bu ipuçları elbette soruları çözmeniz açısından yarar sağlar. Aynı zamanda paragrafı anlam yönü ile ala alabilmek için parçada sık geçen kelimelere dikkat etmeniz gerektiğini belirtebiliriz. Bu konu ile ilgili bilinmesi gereken diğer bir önemli husus ise parçanın genel anlamının parçayı kapsadığından emin olunması gerektiğidir. Yani konu parçayı tamamıyla kapsamalıdır. Peki, parçada anlam kaça ayrılır? İşte parçada anlam konusu hakkında tüm detaylar…

PARÇADA ANLAM KAÇA AYRILIR?

Bir duygu, düşünce ya da olayı net olarak okuyucuya anlatabilmek için birden fazla cümle topluluğuna paragraf adı verilmektedir. Genel itibari ile oldukça kapsamlı olan bu konu, 5. Sınıf döneminde yalnızca paragrafta başlık, paragrafta konu, paragrafta soru-cevap ve paragrafta hikaye unsurlarını ele almaktadır.

PARAGRAFTA ANLAM KONU ANLATIMI

Paragrafta anlam sorularının çözmek için ilk olarak soruları iyi okuduğunuzdan emin olmalısınız. Bazı paragraflarda sorularında "yapılmamıştır" ya da "değinilmemiştir" şeklinde bazı olumsuz ifadeler bulunur. Bunları asla gözden kaçırmayın ve özellikle altı çizili sözcüklere dikkat edin. Bunun haricinde eğer okuduğunuzu anlayabiliyorsanız, paragrafta anlam konusu hem eğlencelidir hem de sınavlarda soru çözerken size zaman kazandırır. O halde 5 gruba ayrılan parçada anlam konusunun açıklamalarına aşağıda şöyle yer verebiliriz;

PARAGRAFTA BAŞLIK: Paragrafta anlatılmak isteneni net bir ifade ile özetleyen kelime ya da kelime grubudur. Bu durum şiirlerde de geçerlidir. Paragrafta başlık, paragrafın konusunun yanı sıra ana fikri ile yakından ilişkilidir. Kısa, dikkat çekici ve düşündürücüdür. Aynı zamanda paragrafın tamamını kapsamaktadır. Paragrafta başlık ile ilgili sıklıkla karşınıza çıkabilecek olan soru başlıkları ise şöyledir;

-İlgili metne uygun olan başlık hangisidir?

-Bu şiirin başlığı hangisidir? Şeklinde iki farklı şekilde paragrafı özetleyen konu başlığının bulunması istenebilir.

PARAGRAFTA ANA FİKİR

Paragrafta ana fikir metinden elde edilen dersi bizlere vermektedir. Verilen mesajı konu alır. Aynı durum şiir içinde geçerlidir. Okuyucuya verilmek istenen mesaj nedir ya da bu metin hangi amaç için yazılmıştır? Gibi sorular metnin ana fikrinin cevabını vermektedir. Sık sorulan sorular ise şöyledir;

-Şiirin ana duygusu (teması) aşağıdakilerden hangisidir?

-Bu parçada anlatılmak istenen nedir?

-Metnin/şiirin ana fikri (ana duygu, ana düşünce, tema) aşağıdakilerden hangisidir?

Tema; Bir sanat eserinde bulunan duygu ve düşüncelerdir. Konu ile ayırt edilmelidir. Konu somuttur ancak tema soyuttur. Örnek olarak; "sevgi, ayrılık, ölüm v.b " birer temadır. "Ayrılığın toplum hayatındaki yeri" ise konudur.

PARAGRAFTA KONU

Paragrafın tümünü kapsadığı gibi paragrafta geçen durum olay veya kavramlar ele alınır. Paragrafın konusunu bulmak için yazarın hangi olay, düşünce veya durum üzerinde durulduğuna bakılır. "Neden söz ediliyor?" veya "Anlatılmak istenen nedir? Gibi benzeri sorular metnin konusunu bulmaya yardımcı olur. Paragrafta konu ile ilgili testlerde çıkan yaygın sorular şunlardır;

-Yazar bu metinde neyden bahsediyor?

-Bu metnin konusu hangisidir?

-Parçada hangisinden söz edilmektedir?

-Yazar paragrafta ne anlatıyor? Ya da Yazar bu metinde neden yakınıyor?

PARAGRAFTA HİKÂYE UNSURLARI

Olay yazılarında olay, yer, zaman, şahıslar oldukça önem taşımaktadır. Olay, yaşanan veya yaşanması mümkün olan durumları ifade eder. Yer, olayların geçtiği mekandır. Zaman, olayın yaşandığı an, dönem ya da mevsimi ifade eder. Şahıslar ise olayları yaşayan veya olaylardan etkilenen kişilerdir.

Paragrafta hikâye unsurlarında iki tür anlatıcı bulunur. Bunlar; Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım ve Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatımdır.

BİRİNCİ KİŞİ AĞZIYLA ANLATIM

Genellikle ben ve biz ifadelerine uygun ekler geçer. Yazar içinde bulunduğu durum ya da kendi başından geçen bir olayı konu alır.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ AĞZIYLA ANLATIM

"O", "Onlar" ve bu ifadelere uygun eklerin kullanılmaktadır. Yazar gördüğü ve duyduğu olayları aktarır.

PARAGRAFTA SORU-CEVAP

Bu tür soruların soru ve cevapları iyi okunmalıdır. Soru ile parça ilişkili olmalıdır. Metnin bütününe bakılarak parçanın hangi soruya yanıt olarak verildiği sorulmaktadır. Paragrafta soru-cevap soruları sıklıkla şu şekilde karşınıza çıkabilir;

-Aşağıdakilerden hangisi bu soruya cevap olarak söylenmiştir?

-Bu parça, aşağıdakilerden hangisinin cevabı olabilir? Gibi sorular paragrafta soru-cevap konusu ile alakalı sık çıkan sorulardan bazılarıdır.