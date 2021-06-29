8 matematik neti olan kazanır

2018'den beri uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bu yıl 4'üncüsü yapıldı. 2.6 milyondan fazla adayın başvuru yaptığı YKS son 4 yılın en zor sınavı olarak değerlendirildi. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi
'nde (TYT) süre yetmedi. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi
'ndeki (AYT) matematik soruları adayları oldukça zorladı. Türkiye
genelinde tüm testlerdeki doğru cevap ortalamalarının oldukça düşük olacağı öngörülüyor. Buna bağlı olarak adayların daha düşük puanlarla daha iyi sıralamalar elde edebilecek. AYT matematikten 8 net çıkaranların bile başarılı bir sonuç elde edeceği belirtiliyor. Adayların en gözde bölümleri geçen yıla göre çok daha düşük netlerle kazanma şansı yüksek. Örneğin bu yıl TYT Türkçe'de 23, matematikte 30, sosyal bilimlerde 15, fen bilimlerinde 17, AYT matematikte 30, AYT fen testinde de 35 net çıkaran aday bir tıp fakültesine rahatlıkla yerleşebilecek. Benzer şekilde hukuk fakülteleri için TYT Türkçe'den 30, matematikten 18, sosyal bilimlerden 12, fen bilimlerden 2, AYT'de ise edebiyattan 32, matematikten de 12 net çıkarmak yeterli. Bilgisayar mühendisliği için TYT'de Türkçe'den 20, matematikten 10, sosyal bilimlerden 6, fen bilimlerinden 4 net. AYT'de ise matematikten 8 fen bilimlerinden 7 net yeterli.
SONUÇLAR 4 AĞUSTOS'TA
YKS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Bu tarihten itibaren de tercih dönemi başlayacak. Geçen yıl pandemi nedeniyle adaylara TYT'de ek süre verilmiş, 180 olan baraj puanı ise 170'e çekilmişti. Arıca adaylar uzaktan eğitim döneminde aldıkları konulardan sınavda muaf tutulmuştu. Bu nedenle geçen yıl ortalamalar yüksek, sıralamalar ise daha düşük olmuştu. Ancak bu yıl bu istisnalar uygulanmadı. Dolayısıyla adayların sağlıklı tercih yapabilmesi için geçen yılın verilerini çok dikkate almamaları gerekiyor. Eğitim uzmanları adayların kaç netle hangi programlara yerleşebilecekleri konusunda en sağlıklı referansın 2018'deki YÖK Atlas verilerinin olduğunu söyledi. Adaylar 2018 YÖK Atlas bakarak kaç netle hangi programa girebileceklerini aşağı yukarı tahmin edebilirler.