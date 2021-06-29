Antalya lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçecekler. Antalya lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Antalya lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI

İşte Antalya liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…