Bakan Ziya Selçuk Hakkari'yi ziyaret etti

Havayolu ile Hakkari'nin Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmutallip Özbek ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Hakkari'ye geçen Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada; "Bugün bu kadim şehirde 35 eserin açılışını yapıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız daha güzel binalarda okusunlar daha yeni binalarda okusunlar istiyoruz ki öğretmenlerimiz şartların daha iyi olduğu mekanlarda çalışsınlar. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz çok mutlu olsunlar." dedi.

Hakkari'nin uzaktan eğitim sürecinde büyük bir başarı gösterdiğini belirten Bakan Selçuk, "Burada her hangi bir ilimizde ki Artvin'deki yada Mersin'deki ya da Burdur'daki faaliyet neyse buradan faaliyetlerde oradan aşağı kalmadı. Bizi fazlasıyla gösterdikleri çabayla mutlu eden sevgili meslektaşlarım öğretmenlerim olmak üzere okul müdürlerimiz, yöneticilerimiz, il müdürlerimiz, ilçe müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın valimizin bu kadar eğitime önem verdiğinin altını tekrar tekrar çizerek teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"FIRSAT ADELETI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Bakan Selçuk; "Gelecek için bizden bir tasavvuru istiyorlar. Bizde onlar adına hazırlamaya çalışıyoruz bu binalarla Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz. Fırsat eşitliği değil de fırsat adaleti, adalet herkese hak ettiğini verebilmektir. Eşitlik ise herkese aynı şeyi vermektir. Dolaysıyla biz adil olacağız. Kim ne hak ediyorsa biz onun ziyadesiyle vermek noktasında çaba göstereceğiz. Elbette bu çalışmaların hepsi 2023 eğitim vizyonun bir parçası ve çok daha ileri götürmek için azmettik. Gayretlerimiz sürüyor. İnşallah Hakkari ile ilgili yeni müjdelerle birlikte sizlerle olacağız. Buradaki eğitim yatırımlarımız artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"HAKKARİ EĞİTİMDE MARKA ŞEHRİ OLACAK"

Bakan Selçuk; "Bu kadar güzel çocukların bu kadar güzel gençlerin olduğu bu şehir de bize düşen daha çok çalışmaktır. Daha çok başarı sağlamaktır. Bu gün açılışını yaptığımız bu okullar sizin başarılarını bekliyorlar. Sizin başarılarınıza ihtiyacımız var. Sizin dünyayla yarışmanıza ihtiyacımız var. Hakkari'nin artık sonlarda olması değil yada belli illerle yarışması değil Hakkari'nin dünya şehirlerle yarışmasını bekliyoruz. Bunlar size uzak görünebilir ama ben Hakkari'nin Tokyo'la yarışmasını istiyorum. Ben Hakkari'nin Paris ile yarışmasını istiyorum. Önce hayali ortaya koyacağız. Önce hayallerimizle besleyeceğiz zihinlerimizi ruhlarımızı ondan sonra geleceğimizi çok daha aydınlık göreceğiz" açıklamasında bulundu.