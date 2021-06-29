Giriş Tarihi: 29.6.2021 11:35

Bursa lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

MEB tarafından yapılan duyuruya göre 30 Haziran tarihinde açıklanacak olan LGS sınav sonuçları için geri sayım sürerken gözler Bursa lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları gibi detaylara çevrildi. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar “Bursa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Bursa LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Bursa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Bursa lise taban puanları 2021…