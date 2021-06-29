Bursa lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Bursa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Bursa lise taban puanları 2021…
BURSA TABAN PUANLARI 2021!
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|479,0078
|0,3
|0,01
|BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|470,0211
|0,6
|0,01
|BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|340
|452,0569
|1,6
|0,53
|BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|306
|438,5729
|2,71
|0,7
|BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|432,0287
|3,38
|0,13
|BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|431,7294
|3,41
|0,61
|BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|340
|425,9732
|4,06
|1,74
|BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|415,372
|5,43
|0,74
|BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|306
|414,6073
|5,54
|0,64
|BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|306
|411,4746
|5,99
|1,88
|BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|409,6999
|6,27
|0,57
|BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|306
|408,5709
|6,44
|2,75
|BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|408,2738
|6,49
|0,37
|BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|340
|400,4791
|7,77
|4,71
|BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|395,8779
|8,59
|0,81
|BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|340
|392,8441
|9,17
|4,09
|BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|392,7287
|9,19
|2,42
|BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|392,2801
|9,28
|4,54
|BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|375,3587
|12,93
|2,86
|BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|371,8062
|13,79
|3,19
|BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|371,5341
|13,85
|4,06
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|368,5855
|14,59
|9,2
|BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|366,6669
|15,08
|6,59
|BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|363,0593
|16,01
|9,47
|BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|360,9219
|16,58
|7,18
|BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|354,2416
|18,42
|9,58
|BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|352,9988
|18,76
|7,08
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|351,2712
|19,26
|10,01
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|351,2685
|19,27
|12,63
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|347,8436
|20,27
|8,11
|BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|345,3922
|21,01
|5,74
|BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|341,8524
|22,08
|10,65
|BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|335,5079
|24,09
|13,68
|BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|334,5756
|24,39
|12,68
|BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|327,0556
|26,9
|13,38
|BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|325,3337
|27,48
|12,47
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|322,9484
|28,32
|13,68
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,0142
|29,38
|8,62
|BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|319,3874
|29,61
|10,45
|BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|319,1458
|29,7
|15,29
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|318,3184
|30
|14,44
|BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|316,1601
|30,8
|16,58
|BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|314,5118
|31,43
|15,67
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|312,2676
|32,27
|9,15
|BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|308,917
|33,57
|15,66
|BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|304,0139
|35,51
|14,38
|BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|296,5701
|38,63
|17,05
|BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|293,006
|40,21
|8,17
|BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|292,5106
|40,43
|26,94
|BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|292,1576
|40,59
|17,93
|BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|291,2516
|40,99
|23,89
|BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|288,5895
|42,22
|26,32
|BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|288,1014
|42,44
|11,36
|BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|286,795
|43,05
|19,36
|BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|285,3881
|43,72
|31,41
|BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|284,6347
|44,07
|19,92
|BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|280,1432
|46,26
|27,01
|BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|279,1658
|46,76
|17,03
|BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|278,8907
|46,9
|7,09
|BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|276,9936
|47,85
|21,26
|BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|270,1926
|51,44
|12,15
|BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|269,941
|51,58
|26,45
|BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|266,7457
|53,32
|20,87
|BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|263,394
|55,21
|32,91
|BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|258,3103
|58,17
|13,05
|BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|252,4546
|61,68
|2,89
|BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|249,3071
|63,63
|16,78
|BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|247,9717
|64,48
|24,41
|BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|242,0254
|68,3
|34,08
|BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|238,8383
|70,39
|26,25
|BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|237,826
|71,06
|4,48
|BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|233,1016
|74,19
|20,35
|BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|214,2914
|86,27
|10,19
|BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|214,2222
|86,31
|28,38
|BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|199,9256
|93,54
|22,15