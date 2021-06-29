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Haberler Eğitim Haberleri Denizli lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
Giriş Tarihi: 29.6.2021 11:54

Denizli lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Denizli lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Denizli lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları milyonlarca öğrencinin bugünden gündemindeki yerini aldı. LGS sonuçlarının açıklanması ile beraber, adaylar tercih işlemlerine gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Denizli lise taban puanları, bu noktada şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Denizli lise taban puanları nedir, açıklandı mı? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları…

Denizli'de ikamet etmekte olan öğrenciler de lise taban puanları araştırmasına çıktı. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi lisede eğitimine devam edeceğine karar verecek. Sonuçlar için geri sayım başlarken bir yandan bu konuyla ilgili "2021 Denizli lise taban puanları nedir, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Denizli LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları…

Ankara lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

DENİZLİ LİSE TABAN PUANLARI 2021!

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 470,8144 0,57 0,02
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 456,619 1,29 0,57
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 446,6289 2,01 1,15
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 432,0634 3,38 1,94
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 421,7488 4,57 1,25
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 412,7458 5,8 3,99
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 407,8328 6,56 0,5
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 401,6602 7,57 3,46
DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 399,7364 7,9 1,79
DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 395,3534 8,69 2,91
DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 391,2721 9,48 3,11
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 377,8197 12,35 0,15
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 365,5846 15,36 5,54
DENİZLİ / PAMUKKALE / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 327,0518 26,9 7,31
DENİZLİ / PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 316,7772 30,57 11,28
DENİZLİ / PAMUKKALE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,3237 34,58 13,99
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,2874 41,89 14,78
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 283,5814 44,57 18,59
DENİZLİ / PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 278,2363 47,23 19,46
DENİZLİ / PAMUKKALE / Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 260,6304 56,8 16,73
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 259,2194 57,63 29,3
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 253,881 60,82 27,47
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 211,2223 88,03 27,72
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Denizli lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
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