Denizli lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Denizli'de ikamet etmekte olan öğrenciler de lise taban puanları araştırmasına çıktı. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi lisede eğitimine devam edeceğine karar verecek. Sonuçlar için geri sayım başlarken bir yandan bu konuyla ilgili "2021 Denizli lise taban puanları nedir, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Denizli LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları…
DENİZLİ LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|470,8144
|0,57
|0,02
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|456,619
|1,29
|0,57
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|446,6289
|2,01
|1,15
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|432,0634
|3,38
|1,94
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|421,7488
|4,57
|1,25
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|412,7458
|5,8
|3,99
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|407,8328
|6,56
|0,5
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|401,6602
|7,57
|3,46
|DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|399,7364
|7,9
|1,79
|DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|395,3534
|8,69
|2,91
|DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|391,2721
|9,48
|3,11
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|377,8197
|12,35
|0,15
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|365,5846
|15,36
|5,54
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|327,0518
|26,9
|7,31
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|316,7772
|30,57
|11,28
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|306,3237
|34,58
|13,99
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|289,2874
|41,89
|14,78
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|283,5814
|44,57
|18,59
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|278,2363
|47,23
|19,46
|DENİZLİ / PAMUKKALE / Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|260,6304
|56,8
|16,73
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|259,2194
|57,63
|29,3
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|253,881
|60,82
|27,47
|DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|211,2223
|88,03
|27,72