E Okul VBS öğrenci girişi ekranı: 2021 E Okul MEB Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir?

Haziran ayı ortasında ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören milyonlarca öğrenci, E OKul üzerinden karnelerine ulaştı. Telafi eğitimin devam ettiği bu süreçte E okul VBS öğrenci giriş ekranı öğrenciler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. İlk defa erişecek olan öğrenci ve veliler, "E Okul MEB Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

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