Gaziantep Lise Taban Puanları! 2021 LGS Gaziantep Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Gaziantep lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip ve Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Özellikle Gaziantep ve çevre illerde yaşayan öğrenciler, Gaziantep lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte detaylar…
GAZİANTEP LİSE TABAN PUANLARI
İşte Gaziantep liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|460,8885
|1,04
|0,01
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|448,8022
|1,84
|0,2
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|440,5478
|2,53
|1,19
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|272
|428,4882
|3,76
|1,97
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|476
|410,4005
|6,16
|3,21
|GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|408,7284
|6,42
|0,71
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|405,5873
|6,92
|2,96
|GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|401,5043
|7,6
|0,5
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|397,735
|8,27
|3,97
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|388,724
|10
|6,92
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|387,0074
|10,34
|7,45
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|385,3521
|10,69
|0,38
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|408
|377,4113
|12,44
|2,9
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|408
|375,5689
|12,88
|6,28
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|374
|369,2024
|14,43
|7,14
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|362,8047
|16,08
|8,08
|GAZİANTEP / NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|356,826
|17,69
|7,15
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|353,5539
|18,62
|12,72
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|350,9657
|19,35
|2,47
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|350,2269
|19,57
|12,14
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|349,8564
|19,68
|6,87
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|344,5497
|21,26
|2,01
|GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|338,293
|23,19
|7,12
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|337,3379
|23,5
|8,95
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|330,4026
|25,76
|15,6
|GAZİANTEP / NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|330,3255
|25,79
|6,93
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|326,0997
|27,22
|15,01
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|180
|325,2875
|27,5
|5,82
|GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|321,4014
|28,88
|16,42
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|299,9481
|37,19
|19,81
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|296,0119
|38,88
|21,45
|GAZİANTEP / NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|291,7059
|40,78
|18,18
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|287,8524
|42,55
|20,52
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|284,0124
|44,37
|16,52
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|281,2194
|45,72
|23,19
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|279,9266
|46,37
|21,44
|GAZİANTEP / NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|277,3504
|47,67
|19,51
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|276,9171
|47,9
|20,87
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|267,5823
|52,86
|20,16
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|265,2105
|54,17
|28,19
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|264,7562
|54,43
|20,47
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|260,578
|56,83
|21,19
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|259,4943
|57,46
|20,72
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|255,9255
|59,59
|21,98
|GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|255,2704
|59,98
|21,17
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|255,2682
|59,98
|21,22
|GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|251,0448
|62,54
|27,3
|GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|234,5261
|73,26
|23,3
|GAZİANTEP / NİZİP / Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|234,4156
|73,33
|35,12
|GAZİANTEP / NURDAĞI / Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|219,1929
|83,29
|30,35
|GAZİANTEP / İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|208,6111
|89,45
|23,84
|GAZİANTEP / İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|207,2985
|90,13
|15,02
|GAZİANTEP / OĞUZELİ / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|162,9832
|99,83
|38,75