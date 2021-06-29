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Haberler Eğitim Haberleri Hatay lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Hatay
Giriş Tarihi: 29.6.2021 15:24 Son Güncelleme: 29.6.2021 15:25

Hatay lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Hatay

Hatay lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Hatay

2021 LGS’nin tamamlanması sonrası tercih maratonu için geri sayım başladı. LGS sınavına katılan lise adayı öğrenciler, puanları ile tercih yapabilecekleri okul türüne göre tercih sürecine girecek. Tercihler için kısa bir süre kalması nedeniyle Hatay lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Hatay merkez ve ilçelerinde yer alan liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, “2021 LGS Hatay Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir” sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında okul tercihi yapmaya hazırlanan adaylar hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Hatay lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Hatay'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu nedenle de hem veliler hem de öğrenciler, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Hatay Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Hatay lise kontenjanları.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

HATAY LİSE TABAN PUANLARI 2021

Hatay ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Kocaeli lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Hatay ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 458,0211 1,2 0,02
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 453,0787 1,52 0,1
HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 442,2367 2,38 0,77
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 432,3917 3,33 0,14
HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 423,2683 4,38 1,27
HATAY / ANTAKYA / Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 420,3402 4,76 1,21
HATAY / İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 416,8853 5,22 1,53

HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 399,2842 7,99 2,16
HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 383,1692 11,16 1,79
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 376,7242 12,61 3,35
HATAY / KIRIKHAN / Naim Atakaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 371,0388 13,98 2,46
HATAY / KIRIKHAN / Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 355,859 17,96 2,33
HATAY / ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 354,5516 18,33 1,8
HATAY / ANTAKYA / Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 352,2135 18,99 5,13
HATAY / ANTAKYA / Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 334,5185 24,41 8,46
HATAY / ANTAKYA / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Arapça 60 326,0148 27,25 4,8
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 315,452 31,07 3,56
HATAY / ANTAKYA / Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 150 295,6309 39,04 2,78
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 294,6722 39,47 15,02
HATAY / ANTAKYA / Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 284,0601 44,35 27,03
HATAY / ANTAKYA / Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 60 274,0401 49,4 20,54
HATAY / ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 273,5668 49,65 18,64
HATAY / ANTAKYA / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 272,0941 50,43 20,19
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 266,3429 53,54 15,44
HATAY / KIRIKHAN / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 265,3093 54,11 19,52
HATAY / PAYAS / Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 253,0921 61,29 31,73
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 245,4607 66,08 14,35
HATAY / SAMANDAĞ / Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 190,3318 96,74 40,41
HATAY / REYHANLI / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 172,5951 99,41 45,39
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Hatay lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Hatay
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